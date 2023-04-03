Трейдеры назвали криптомонеты, которые выросли на 800 процентов за короткое время
Эксперты аналитического сервиса CoinGecko рассказали о самых успешных криптовалютах, которым удалось максимально вырасти за первый квартал 2023 года. Абсолютным лидером стала Coinflex (FLEX).
Об этом сообщает CoinGecko, передает No Worries.
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Трейдеры опубликовали рейтинг лучших 10 токенов с января по март. В список вошли:
- FLEX;
- CFX;
- AGIX;
- KAS;
- JOE;
- ACH;
- STX;
- SUR;
- FLOKI;
- CDT.
Top 10 Gainers in Q1 2023 🌕 #FLEX стреляет в корзину с штангой 5064% цена броска, подробно #CFX на 1726% и $AGIX на 812%.— CoinGecko (@coingecko) April 3, 2023
Do you own any of these coins? pic.twitter.com/k18EKaklvu
Курс Coinflex (FLEX) вырос на 50,64% за три месяца. Криптовалюта торгуется за $2.64, тогда как в начале января стоимость токена составляла $0.055.
Второе место в списке самых прибыльных криптовалют занял токен Conflux (CFX). Котировки цифрового актива подскочили на 1726% за отчетный период.
На третьем месте оказалась криптовалюта SingularityNET (AGIX), котировки которой выросли на 812%.
Наиболее популярному биткоину удалось вырасти на 72.3% всего за 3 месяца 2023 года. Это стало самым большим ростом для ВТС с первого квартала 2021 года.
Напомним, криптоэксперт и трейдер под псевдонимом DonAlt поделился своими прогнозами по поводу будущего биткоина. В прошлом году он точно предсказал падение BTC.
Также мы писали, что популярнейшая криптовалюта Bitcoin может рекордно подорожать в ближайшие два года. Криптоаналитики прогнозируют плюс 900% стоимости.
Добавим, в феврале сразу три криптовалютных токена выросли в стоимости более чем на 200%. Речь идет о цифровых активах рейтинга сотни лучших цифровых активов по рыночной капитализации.