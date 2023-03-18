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Вартість біткоїна зросла до найвищого рівня з червня минулого року

18 березня 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Біткоїн
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом цього тижня вартість біткоїна зросла до найвищого рівня з червня 2022 року. Криптовалютні аналітики зазначили, що це обумовлено тим, що деякі інвестори зробили ставку на призупинення підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США.

Про це повідомляє видання No worries.

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Деталі

Зазвичай інвестори розглядають біткоїн як ризиковий актив через високий рівень волатильності криптовалюти. Його зростанню сприяла низка факторів.

Стоимость биткоина резко выросла

Дедалі більше інвесторів сподіваються, що цикл підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США може бути завершений на тлі фінансових потрясінь, які відбулися після банкрутства трьох американських банків.

"Раптом виникло питання, чи буде ФРС продовжувати підвищення", — сказав голова відділу криптовалютних досліджень в компанії з управління цифровими активами CoinShares Крістофер Бендіксен.

За його словами, деякі традиційні інвестори зацікавилися біткоїнами на тлі побоювань щодо можливих подальших потрясінь у банківському секторі. Він нагадав, що ця криптовалюта не прив'язана до долара. Найближчим часом вартість біткоїна може знову підвищитися.

Згідно з даними CoinGecko, за тиждень біткоїн зріс на 36.4%.

"Люди знову фокусуються на біткоїні, кількість повідомлень про BTC на найвищому рівні з липня 2022 року. Масові обговорення біткоїна — це ознака страху на ринку", — розповіли представники аналітичної компанії Santiment.

Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

Також ми писали, що група G20 на засіданні міністрів фінансів та голів центробанків домовилася про спільний контроль ринку криптовалют. Причому у МВФ не виключають і заборони криптовалют взагалі.

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