Трейдери назвали криптомонети, які виросли на 800 відсотків за короткий час

Криптомонети

Експерти аналітичного сервісу CoinGecko розповіли про найуспішніші криптовалюти, яким вдалось максимально зрости за перший квартал 2023 року. Абсолютним лідером стала Coinflex (FLEX).

Про це повідомляє CoinGecko, передає No Worries.

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Деталі

Трейдери опублікували рейтинг найкращі 10 токенів з січня по березень. У список увійшли:

FLEX;

CFX;

AGIX;

KAS;

JOE;

ACH;

STX;

SUR;

FLOKI;

CDT.

Top 10 Gainers in Q1 2023 🌕#FLEX took the crown with a staggering 5064% price jump, followed by #CFX at 1726% and $AGIX at 812%.



Do you own any of these coins? pic.twitter.com/k18EKaklvu — CoinGecko (@coingecko) April 3, 2023

Курс Coinflex (FLEX) зріс на 5064% за три місяці. Криптовалюта торгується за $ 2.64, тоді як на початку січня вартість токена становила $ 0.055.

Друге місце у списку найприбутковіших криптовалют зайняв токен Conflux (CFX). Котирування цифрового активу підскочили на 1726% за звітний період.

На третьому місці опинилась криптовалюта SingularityNET (AGIX), котирування якої зросли на 812%.

Найпопулярнішому біткоїну вдалось вирости на 72.3% всього за 3 місяці 2023 року. Це стало найбільшим зростанням для ВТС з першого кварталу 2021 року.

Нагадаємо, криптоексперт та трейдер під псевдонімом DonAlt поділився своїми прогнозами щодо майбутнього біткоїна. Минулого року він точно передбачив падіння BTC.

Також ми писали, що найпопулярніша криптовалюта Bitcoin може рекордно подорожчати у найближчі два роки. Криптоаналітики прогнозують плюс 900% у вартості.

Додамо, у лютому одразу три криптовалютні токени зросли у вартості на понад 200%. Йдеться про цифрові активи рейтингу сотні найкращих цифрових активів за ринковою капіталізацією.