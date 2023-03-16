Рынок топлива — что будет с ценами на бензин и газ

Трейдеры ввезли достаточный объем дешевого топлива

На украинском топливном рынке продолжают снижаться цены, несмотря на активные предостережения как экспертов, так и властей о подорожании в 2023 году. "Черным лебедем" на рынке стали трейдеры, которые завезли достаточный объем дешевого горючего, иногда даже сомнительного происхождения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Какая сейчас ситуация на рынке

Как рассчитывал Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете, бензин, дизельное топливо и автогаз прибавят 20% в этом году. Предупреждали, что топливо подорожает за счет возврата системы налогообложения на довоенный уровень.

Ожидали, что литр бензина марки А-95 в среднем будет стоить в 2023-м будет не менее 60 гривен. Литр дизельного топлива на заправках в среднем будут реализовать по 65 гривен.

Хоть сейчас начало года, бензин А-95 продолжает активно дешеветь. Сейчас стоит 47,36 гривны за литр. Дизельное топливо реализуют за 48,61 гривны за литр. В то время как в январе стоил 54,45.

Что говорят эксперты

По заверениям экспертов, в марте не планируется существенного подорожания горючего. Прогнозы по удорожанию сломали трейдеры, которые завезли ресурс зимой в достаточном объеме для удовлетворения всех потребностей потребителей.

Они активно накапливали объемы горючего также на фоне опасений грядущего дефицита ресурса после вступления в силу санкций ЕС в отношении российских нефтепродуктов с 5 февраля. Теперь автозаправочные станции в борьбе за покупателей вынуждены снижать цены. Предпосылок для его удорожания нет.

Также эксперты объясняют снижение цен на топливном рынке Украины засильем российского продукта, который продолжают завозить и сейчас. Об основном способе проникновения на украинский рынок российского дизеля рассказывает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Характерно, что подобные грузы в Европу не проходят. И главный фильтр здесь — банковская система: аналитики отслеживают товарные потоки, обнаруживают токсичные грузы и отказывают в финансировании этих операций. Но уже есть ответ рынка и на это — азиатские и арабские банки. В Европу ты вряд ли поедешь, а вот в Украину — пожалуйста!", — говорит он.

Также эксперт убежден, что около 50% импорта всего автогаза в Украине составляет российский, который прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Из-за российского демпинга с рынка уходят поставщики, прежде всего европейские, например, в марте фактически исчез импорт автогаза из Румынии.

Какие компании попадают в "группу риска"

По данным издания "Нафторынок", есть ряд компаний, которые могут продавать российское горючее. Там составили рейтинг компаний, чей импорт приходится на страны Балтии и может быть представлен топливом из россии, которое потом могут продавать в Украине.

Возглавляют этот рейтинг следующие сети: ОККО, БРСМ-Нефть и Омния Трейд.

Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров. Однако аграрии не спешат закупать горючее к посевной, несмотря на привлекательные ценовые предложения на АЗС.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.