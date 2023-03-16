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Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

16 марта 2023 19:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Рынок топлива — что будет с ценами на бензин и газ
Трейдеры ввезли достаточный объем дешевого топлива
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском топливном рынке продолжают снижаться цены, несмотря на активные предостережения как экспертов, так и властей о подорожании в 2023 году. "Черным лебедем" на рынке стали трейдеры, которые завезли достаточный объем дешевого горючего, иногда даже сомнительного происхождения.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Какая сейчас ситуация на рынке

Как рассчитывал Национальный банк Украины (НБУ) в своем инфляционном отчете, бензин, дизельное топливо и автогаз прибавят 20% в этом году. Предупреждали, что топливо подорожает за счет возврата системы налогообложения на довоенный уровень.

Ожидали, что литр бензина марки А-95 в среднем будет стоить в 2023-м будет не менее 60 гривен. Литр дизельного топлива на заправках в среднем будут реализовать по 65 гривен.

Хоть сейчас начало года, бензин А-95 продолжает активно дешеветь. Сейчас стоит 47,36 гривны за литр. Дизельное топливо реализуют за 48,61 гривны за литр. В то время как в январе стоил 54,45.

Что говорят эксперты

По заверениям экспертов, в марте не планируется существенного подорожания горючего. Прогнозы по удорожанию сломали трейдеры, которые завезли ресурс зимой в достаточном объеме для удовлетворения всех потребностей потребителей.

Они активно накапливали объемы горючего также на фоне опасений грядущего дефицита ресурса после вступления в силу санкций ЕС в отношении российских нефтепродуктов с 5 февраля. Теперь автозаправочные станции в борьбе за покупателей вынуждены снижать цены. Предпосылок для его удорожания нет.

Также эксперты объясняют снижение цен на топливном рынке Украины засильем российского продукта, который продолжают завозить и сейчас. Об основном способе проникновения на украинский рынок российского дизеля рассказывает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Характерно, что подобные грузы в Европу не проходят. И главный фильтр здесь банковская система: аналитики отслеживают товарные потоки, обнаруживают токсичные грузы и отказывают в финансировании этих операций. Но уже есть ответ рынка и на это  азиатские и арабские банки. В Европу ты вряд ли поедешь, а вот в Украину пожалуйста!", — говорит он.

Также эксперт убежден, что около 50% импорта всего автогаза в Украине составляет российский, который прикрывается сертификатами о происхождении из других государств. Из-за российского демпинга с рынка уходят поставщики, прежде всего европейские, например, в марте фактически исчез импорт автогаза из Румынии.

Какие компании попадают в "группу риска"

По данным издания "Нафторынок", есть ряд компаний, которые могут продавать российское горючее. Там составили рейтинг компаний, чей импорт приходится на страны Балтии и может быть представлен топливом из россии, которое потом могут продавать в Украине.

Возглавляют этот рейтинг следующие сети: ОККО, БРСМ-Нефть и Омния Трейд.

Напомним, в Украине стартовала вторая посевная за время полномасштабной войны с россией. Уже засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами несколько тысяч гектаров. Однако аграрии не спешат закупать горючее к посевной, несмотря на привлекательные ценовые предложения на АЗС.

Ранее сообщалось, что россии удалось, несмотря на потолок цен, введенный Европейским Союзом, "Группой семи" (G7) и Австралией, перенаправить поставки нефти другим покупателям. Ими стали Китай, Индия и Турция.

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