Оплата за газ — когда введут и за что нужно платить в третьей квитанции

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине могут выделить из единого платежа за "голубое топливо" третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

О таких деталях рассказали эксперты из консультационного центра "ГазПравда".

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Третья платежка за газ

Как отмечается, в 2023 году в Украине Национальная комиссия по энергетике и коммунуслугам может установить граничные тарифы на содержание газовой инфраструктуры домов. Это будет фактически плата за содержание "труб".

В случае, если жильцы сами не обратятся за подписанием договора, удерживать инфраструктуру должен оператор газораспределительных систем.

Специалисты предполагают, что какие будут предельные тарифы — пока неизвестно. Возможно, размер рассчитают как 1/12 часть стоимости технического обслуживания внутридомовой системы на каждого пользователя природным газом.

То есть, если в доме 100 квартир, то годовое техобслуживание разделят на 100, а полученную сумму разделят еще на 12 — это и будет месячная квитанция.

После того, как введут третью платежку, раз в год специалисты будут делать визуальный осмотр газопроводов, будут проверять наличие свободного доступа к ним, состояние покраски и крепления газопроводов, наличие футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания, а также состояние уплотнения межтрубного пространства. Будут очищать от грязи и при необходимости восстанавливать.

В многоквартирных домах раз в полгода, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, будет производиться проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением обнаруженных утечек "голубого топлива".

Также ежегодно будут проверять работоспособность запорных устройств на газопроводах, очистку от коррозии. Не реже раза в год будут осуществлять техосмотр газового оборудования.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выросло количество субсидиантов на фоне повышения тарифов за жилищно-коммунальные услуги. В то же время, перечень тех, кто имеет право на пособие на оплату ЖКУ, расширили.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.