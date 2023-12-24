Третья платежка за газ – сколько придется платить с января 2024 года

Квитанция и калькулятор в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С января 2024 г. к двум счетам за газ присоединится третий, что будет включать оплату за содержание внутренних сетей дома. Точная сумма оплаты пока неизвестна, но предполагается, что она будет зависеть от состояния дома и количества газового оборудования.

Об этом сообщает Апостроф.

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Детальнее о третьей платежке за газ в 2024 году

Размещение стоимости технического обслуживания для каждого многоэтажного дома на сайтах операторов газораспределительных систем планируется до 5 января 2024 года. Также будет обнародован график проведения технических осмотров.

Операторы должны предоставить типовые договоры совладельцам домов. Эти договоры не предусматривают подписи обеими сторонами: фактом подписания будет считаться предоставление самой услуги распределения.

Вероятно, оплата за обслуживание внутренних систем дома будет производиться ежегодно. Точная сумма этой оплаты пока неизвестна, но эксперты предполагают, что размер ежемесячной оплаты будет составлять около 25-50 гривен в зависимости от состояния дома и количества газового оборудования.

Что еще нужно знать

Напомним, что до 1 января 2024 г. в Украине будет сохраняться стабильный тариф на электроэнергию, оставаясь при ставке 2,64 гривен за кВт/ч, независимо от объема потребления. Однако с 1 января 2024 года расходы за свет могут несколько измениться.

Также мы писали, что в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.