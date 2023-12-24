Третя платіжка за газ — скільки доведеться платити з січня 2024 року

Квитанція та калькулятор у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З січня 2024 року до двох рахунків за газ приєднається третій, що включатиме оплату за утримання внутрішніх мереж будинку. Точна сума оплати поки що невідома, але передбачається, що вона залежатиме від стану будинку та кількості газового обладнання.

Про це повідомляє Апостроф.

Читайте також:

Детальніше про третю платіжку за газ у 2024 році

Розміщення вартості технічного обслуговування для кожного багатоповерхового будинку на сайтах операторів газорозподільних систем планується до 5 січня 2024 року. Також буде оприлюднений графік проведення технічних оглядів.

Оператори повинні надати типові договори співвласникам будинків. Ці дoгoвoри не передбачають підпису oбoма стoрoнами: фактoм підписання вважатиметься надання самoї пoслуги рoзпoділу.

Ймовірно, оплата за обслуговування внутрішніх систем будинку буде здійснюватися щороку. Точна сума цієї оплати наразі невідома, але експерти передбачають, що розмір щомісячної оплати становитиме близько 25-50 гривень, залежно від стану будинку та кількості газового обладнання.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що до 1 січня 2024 року в Україні буде зберігатися стабільний тариф на електроенергію, залишаючись при ставці 2,64 гривень за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. Проте, з 1 січня 2024 року витрати за світло можуть дещо змінитися.

Також ми писали, що в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це, маленькі міста вже планують підвищувати ціни.