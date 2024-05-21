Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 21 мая 2024 года

Отливка металла. Фото: transvalorusa.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий играет ключевую роль в разных секторах экономики и промышленности. Легкость и высокая прочность делает металл незаменимым в авиации, автомобильной промышленности и строительстве. Также алюминий широко используется для производства упаковочных материалов, электротехнического оборудования и медицинских изделий. Важно подчеркнуть, что алюминий легко поддается переработке, что помогает снизить влияние на окружающую среду и дает возможность заработать на этом дополнительные деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 21 мая.

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Интересные факты об алюминии

Датский химик Ганс Кристиан Эрстед является первооткрывателем алюминия. В те времена (1825 год) этот металл считался драгоценным. Наполеон Третий использовал его в собственном доме в качестве драгоценных столовых приборов. В 20 веке началось промышленное производство алюминия.

Элемент алюминий имеет символ Al и атомный номер 13 и находится в группе 13 периодической таблицы (слева от кремния, ниже бора и выше галлия). Алюминий относят к металлам. Он имеет три валентных электрона и химически активен. Таким образом, он не встречается в природе в чистом виде. Алюминий легко связывается с большинством неметаллов.

Алюминий образует жесткие, легкие, стойкие к коррозии сплавы. Его можно сплавлять с медью, цинком, магнием, олово, марганец и кремний. Алюминиевые сплавы обычно делятся на две категории: литейные и деформационные. Сплавы, содержащие 95% алюминия или более обычно используются для изготовления металлических листов, пластин, фольги и химического оборудования. Сплавы, содержащие 90-95% алюминия, чаще используются в авиакосмической промышленности и криогенике.

Алюминий также достаточно хороший электрический проводник. Это свойство позволило ему заменить медные высоковольтные линии электропередачи. Для алюминиевых линий требуется меньше опорных башен, поскольку они гораздо легче.

Высокая теплопроводность делает алюминий хорошим материалом для изготовления кухонной утвари. Если только одна сторона или край алюминиевой сковороды подвергаются нагреву, это тепло будет распространяться равномерно по всей сковороде. Это предотвращает прилипание пищи к сковороде и подгоранию.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов находятся на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее" , — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в мае.

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 60 грн;

Винницкая область — от 45 до 60 грн;

Волынская область — 45 до 55 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 70 грн;

Житомирская область — от 45 до 55 грн;

Закарпатская область — от 35 до 50 грн;

Запорожская область — от 45 до 65 грн;

Ивано—Франковская область — от 40 до 65 грн;

Кировоградская область — от 45 до 60 грн;

Львовская область — от 35 до 55 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 55 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 35 до 45 грн;

Тернопольская область — от 45 до 55 грн;

Харьковская область — от 45 до 65 грн;

Хмельницкая область — от 35 до 55 грн;

Черкасская область — от 45 до 65 грн;

Черновицкая область — от 45 до 55 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на золото, латунь и черный металл.

Мы также писали, что цена серебра превысила 30 долларов за унцию впервые за более чем десятилетие. Этот рост произошел на фоне высокого спроса, растущего интереса инвесторов, благоприятного макроэкономического фона и прогнозируемого дефицита на рынке.