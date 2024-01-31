Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 31 января 2023

Производство алюминия. Фото: cnbcfm.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий играет немаловажную роль в различных сферах нашей повседневной жизни. Благодаря своему легкому весу и прочности он идеально подходит для применения в авиации, автомобилестроении и строительстве. Кроме того, широко используется в упаковке, электротехнике и оборудовании для медицинских нужд. Преимущество алюминия также заключается в удобстве для утилизации и переработки, что способствует уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий занимает третье место по распространенности среди элементов в земной коре, однако ни один живой организм не использует его в своем метаболизме. Это объясняется тем, что алюминий обладает высокой положительной зарядностью, что означает, что он легко отдает электроны другим элементам. Это делает его токсичным для живых организмов, поскольку он может связываться с важнейшими молекулами, такими как ДНК и белки.

Алюминий эффективно отражает солнечную радиацию, но длительное действие солнечных лучей может привести к износу его поверхности. Этот процесс можно предупредить путем анодирования алюминия, что приводит к формированию защитного оксида слоя на его поверхности.

Французский химик Анри Этьен Сент-Клер Девиль создал первое промышленное производство алюминия в 1856 году. Однако широкая доступность алюминия стала реальностью благодаря процессу Холла-Эра, независимо разработанного французским инженером Полем Эром и американским инженером Шарлем Мартином Холлом в 1886 году. Массовое производство алюминия после этого привело к его широкому использованию в промышленности и быту.

Плотность алюминия составляет 2,7 г/см³, что примерно на треть меньше плотности стали, равной 7,8 г/см³. Это означает, что при одинаковом объеме алюминий имеет меньший вес по сравнению со сталью. Благодаря своей низкой плотности алюминий является более легким и обрабатываемым металлом, чем многие другие. Именно поэтому он часто применяется в различных отраслях, включая строительство, производство и упаковку.

Производство алюминия требует значительных энергетических затрат, поэтому производители стремятся размещать плавильные заводы в регионах с доступным и дешевым источником электроэнергии. Для производства одного килограмма алюминия требуется 7 кг нефтяного энергетического эквивалента по сравнению с 1,5 кг для стали и 2 кг для пластика. В настоящее время ведущие заводы по производству алюминия располагаются в разных частях мира, включая Китай, Индию, Россию, Канаду и Объединенные Арабские Эмираты. По состоянию на 2019 год Китай занимает ведущую позицию с долей в мировом производстве алюминия на уровне 55 %.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий в пунктах приема вторичного сырья могут колебаться и зависеть от нескольких факторов, таких как состояние металла и содержание примесей в металлоломе. Электротехнические изделия, такие как провода, кабели, распределительные экраны и реле имеют самую высокую стоимость. Также хорошую цену могут дать алюминиевые профили, тогда как обычная алюминиевая стружка и банки обычно имеют более низкую стоимость.

Для максимизации прибыли от сдачи алюминия рекомендуется следовать следующим советам:

Классифицируйте алюминиевый лом по типу и состоянию, учитывая, что разные виды алюминия могут иметь разные рыночные цены. Очищайте алюминиевый металлолом от лишних включений, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем выше вероятность получить лучшую цену. Удаляйте изоляцию из кабелей и проводов, так как пластик или текстильная оболочка не учитываются при взвешивании алюминия. Важно помнить, что некоторые пункты приемки могут завышать вес изоляции при приеме алюминиевых проводов. Старайтесь устранить следы коррозии из лома, поскольку наличие коррозии или примесей может повлиять на оценку, несмотря на стойкость алюминия к ржавчине. Рассмотрите возможность накопления алюминиевого лома и продажи его оптом, поскольку это может принести более высокую прибыль. Многие пункты приемки предоставляют более выгодные условия для оптовых поставщиков.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 30 до 70 грн;

Винницкая область — от 25 до 60 грн;

Волынская область — 25 до 45 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 45 грн;

Житомирская область — от 30 до 40 грн;

Закарпатская область — от 25 до 40 грн;

Запорожская область — от 40 до 80 грн;

Ивано—Франковская область — от 25 до 45 грн;

Кировоградская область — от 25 до 45 грн;

Львовская область — от 33 до 50 грн;

Николаевская область — от 35 до 45 грн;

Одесская область — от 35 до 70 грн;

Полтавская область — от 35 до 45 грн;

Ровенская область — от 20 до 40 грн;

Сумская область — от 25 до 45 грн;

Тернопольская область — от 20 до 40 грн;

Харьковская область — от 40 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 30 до 40 грн;

Черкасская область — от 25 до 40 грн;

Черновицкая область — от 30 до 45 грн;

Черниговская область — от 25 до 45 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и меди в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

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