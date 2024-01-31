Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 31 січня 2023

Виробництво алюмінію. Фото: cnbcfm.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній відіграє важливу роль у різних сферах нашого повсякденного життя. Завдяки своїй легкій вазі та міцності він ідеально підходить для застосування в авіації, автомобілебудуванні та будівництві. Крім того, широко використовується в пакуванні, електротехніці та обладнанні для медичних потреб. Перевага алюмінію також полягає у його зручності для утилізації та перероблення, що сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній посідає третє місце за поширеністю серед елементів у земній корі, проте жоден живий організм не використовує його у своєму метаболізмі. Це пояснюється тим, що алюміній має високу позитивну зарядність, що означає, що він легко віддає електрони іншим елементам. Це робить його токсичним для живих організмів, оскільки він може зв'язуватися з важливими молекулами, такими як ДНК і білки.

Алюміній ефективно відбиває сонячну радіацію, але тривала дія сонячних променів може призвести до зношування його поверхні. Цей процес можна попередити шляхом анодування алюмінію, що призводить до формування захисного оксиду шару на його поверхні.

Французький хімік Анрі Етьєн Сент-Клер Девіль створив перше промислове виробництво алюмінію у 1856 році. Однак широка доступність алюмінію стала реальністю завдяки процесу Холла-Ера, який був незалежно розроблений французьким інженером Полем Ером та американським інженером Шарлем Мартіном Холлом у 1886 році. Масове виробництво алюмінію після цього призвело до його широкого використання у промисловості та побуті.

Щільність алюмінію становить 2,7 г/см³, що приблизно на третину менше щільності сталі, що дорівнює 7,8 г/см³. Це означає, що при однаковому об'ємі алюміній має меншу вагу, порівняно зі сталлю. Завдяки своїй низькій щільності алюміній є легшим та оброблюваним металом, ніж багато інших. Саме через це він часто застосовується у різних галузях, включаючи будівництво, виробництво та пакування.

Виробництво алюмінію потребує значних енергетичних витрат, тому виробники прагнуть розміщувати плавильні заводи в регіонах з доступним та дешевим джерелом електроенергії. Для виробництва одного кілограма алюмінію потрібно 7 кілограмів нафтового енергетичного еквівалента, в порівнянні з 1,5 кг для сталі та 2 кг для пластику. На цей час провідні заводи з виробництва алюмінію розташовуються у різних частинах світу, включаючи Китай, Індію, Росію, Канаду та Об'єднані Арабські Емірати. Станом на 2019 рік Китай посідає провідну позицію з часткою у світовому виробництві алюмінію на рівні 55 відсотків.

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання

Ціни на алюміній в пунктах приймання вторинної сировини можуть коливатися і залежати від кількох факторів, таких як стан металу та вміст домішок у металобрухті. Електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні екрани та реле, мають найвищу вартість. Також гарну ціну можуть дати за алюмінієві профілі, тоді як звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай мають нижчу вартість.

Для максимізації прибутку від здавання алюмінію рекомендується дотримуватися таких порад:

Класифікуйте алюмінієвий брухт за типом і станом, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різні ринкові ціни. Очищайте алюмінієвий металобрухт від зайвих включень, таких як пластик чи скло. Чим чистіший матеріал, тим вища ймовірність отримати кращу ціну. Видаляйте ізоляцію з кабелів та дротів, оскільки пластик або текстильна оболонка не враховуються при зважуванні алюмінію. Важливо пам'ятати, деякі пункти приймання можуть завищувати вагу ізоляції при прийманні алюмінієвих проводів. Намагайтеся усунути сліди корозії з брухту, оскільки наявність корозії або домішок може вплинути на оцінку, попри стійкість алюмінію до іржі. Розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та продажу його оптом, оскільки це може принести більш високий прибуток. Багато пунктів приймання надають вигідніші умови для оптових постачальників.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 30 до 70 грн;

Вінницька область — від 25 до 60 грн;

Волинська область — 25 до 45 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 45 грн;

Житомирська область — від 30 до 40 грн;

Закарпатська область — від 25 до 40 грн;

Запорізька область — від 40 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 45 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 45 грн;

Львівська область — від 33 до 50 грн;

Миколаївська область — від 35 до 45 грн;

Одеська область — від 35 до 70 грн;

Полтавська область — від 35 до 45 грн;

Рівненська область — від 20 до 40 грн;

Сумська область — від 25 до 45 грн;

Тернопільська область — від 20 до 40 грн;

Харківська область — від 40 до 70 грн;

Хмельницька область — від 30 до 40 грн;

Черкаська область — від 25 до 40 грн;

Чернівецька область — від 30 до 45 грн;

Чернігівська область — від 25 до 45 грн.

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