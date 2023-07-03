Цены на АЗС ползут вверх: сколько стоит топливо 3 июля
На украинском топливном рынке наблюдается активный рост цен — на 1-5 гривен за литр. Горючее развернуло курс на удорожание после повышения налогов и возвращения акцизов с 1 июля текущего года.
Об этом свидетельствует информация на порталах ведущих украинских автозаправочных станций, сообщают Новини.LIVE.
Какие сейчас цены на АЗС
Согласно этим данным, средняя стоимость горючего на крупнейших автозаправках страны повысилась от 4,4 до 6,8% или с 23,54 до 49,26 гривны за литр. Речь идет об автомобильном газе, бензине марки "Евро-95" и дизтопливt марки "Евро", которые подорожали по сравнению с показателями за 30 июня, до действия норм закона № 2618-IX (от 21 сентября 2022 года).
Средняя стоимость бензина А-95 выросла на 5,7%, до 49,26 грн за литр, в то время как несколько дней назад стоил 46,59 грн.
В среднем цена на дизельное топливо выросла на 6,8%, до 46,96 грн за литр. 30 июня его продавали по 43,96 грн.
Цены на автогаз в стране в среднем повысились на 4,4%, до 23,54 грн за литр. Несколько дней стоил 22,54 грн.
Цены на популярных АЗС:
Повышение налогов и возврат акцизов
С 1 июля в стране вернули довоенные ставки налога на горючее — налог с 7% вырос до 20%. Теперь действуют следующие ставки акцизов:
- акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.;
- акциз для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. л;
- акциз для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.
Остается в силе предыдущая норма касающаяся налогообложения акцизным налогом со ставкой 0% для Министерства обороны.
Напомним, ранее фермеры призвали власти не спешить с решением, ведь это повысит стоимость бензина и дизтоплива именно в период сбора урожая. В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что это спровоцирует негативные последствия для населения. Ожидается значительный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.
Также мы писали, что в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.