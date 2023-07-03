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Цены на АЗС ползут вверх: сколько стоит топливо 3 июля

3 июля 2023 14:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на АЗС ползут вверх — сколько стоит топливо 3 июля
Заправка автомобилей на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском топливном рынке наблюдается активный рост цен — на 1-5 гривен за литр. Горючее развернуло курс на удорожание после повышения налогов и возвращения акцизов с 1 июля текущего года.

Об этом свидетельствует информация на порталах ведущих украинских автозаправочных станций, сообщают Новини.LIVE.

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Какие сейчас цены на АЗС

Согласно этим данным, средняя стоимость горючего на крупнейших автозаправках страны повысилась от 4,4 до 6,8% или с 23,54 до 49,26 гривны за литр. Речь идет об автомобильном газе, бензине марки "Евро-95" и дизтопливt марки "Евро", которые подорожали по сравнению с показателями за 30 июня, до действия норм закона № 2618-IX (от 21 сентября 2022 года).

Средняя стоимость бензина А-95 выросла на 5,7%, до 49,26 грн за литр, в то время как несколько дней назад стоил 46,59 грн.

В среднем цена на дизельное топливо выросла на 6,8%, до 46,96 грн за литр. 30 июня его продавали по 43,96 грн.

Цены на автогаз в стране в среднем повысились на 4,4%, до 23,54 грн за литр. Несколько дней стоил 22,54 грн.

Цены на популярных АЗС:

бензин
Источник: Enkorr

Повышение налогов и возврат акцизов

С 1 июля в стране вернули довоенные ставки налога на горючее — налог с 7% вырос до 20%. Теперь действуют следующие ставки акцизов:

  • акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.;
  • акциз для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. л;
  • акциз для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.

Остается в силе предыдущая норма касающаяся налогообложения акцизным налогом со ставкой 0% для Министерства обороны.

Напомним, ранее фермеры призвали власти не спешить с решением, ведь это повысит стоимость бензина и дизтоплива именно в период сбора урожая. В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что это спровоцирует негативные последствия для населения. Ожидается значительный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Также мы писали, что в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

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