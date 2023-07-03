Ціни на АЗС повзуть угору — скільки коштує пальне 3 липня

Заправка авто на АЗС. Фото: Unplush

На українському паливному ринку спостерігається активне зростання цін — на 1-5 грн за літр. Пальне розвернуло курс на подорожчання після підвищення податків та повернення акцизів з 1 липня поточного року.

Про це свідчить інформація на порталах провідних українських автозаправних станцій, повідомляють Новини.LIVE.

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Згідно з цими даними, середня вартість пального на найбільших автозаправках країни підвищилася від 4,4 до 6,8%, або з 23,54 до 49,26 гривні за літр. Йдеться про автомобільний газ, бензин марки "Євро-95" та дизпаливо марки "Євро", які подорожчали порівняно з показниками за 30 червня, до дії норм закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Середня вартість бензину А-95 зросла на 5,7%, до 49,26 грн за літр, тоді як кілька днів тому коштував 46,59 грн.

У середньому ціна на дизельне паливо зросла на 6,8%, до 46,96 грн за літр. 30 червня його продавали за 43,96 грн.

Ціни на автогаз в країні у середньому підвищилися на 4,4%, до 23,54 грн за літр. Кілька днів коштував 22,54 грн.

Ціни на популярних АЗС:

Джерело: Enkorr

Підвищення податків та повернення акцизів

З 1 липня в країні повернули довоєнні ставки податку на пальне — податок із 7% зріс до 20%. Тепер діють такі ставки акцизів:

акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.;

акциз для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів;

акциз для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.

Залишається в силі попередня норма, що стосується оподаткування акцизним податком зі ставкою 0% для Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше фермери закликали владу не поспішати з рішенням, адже це підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю. В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що це спровокує негативні наслідки для населення. Очікується значне зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Також ми писали, в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.