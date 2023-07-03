Цены на бензин: эксперт рассказал, что ожидает украинцев через месяц

Человек заправляет автомобиль. Фото: Unsplash

В Украине цены на бензин на заправочных станциях будут расти на протяжении месяца вследствие увеличения акцизных ставок и НДС с 1 июля. Предполагается, что стоимость бензина возрастет на 8-9 гривен, дизельного топливо поднимется на 5-6 гривен, а стоимость автогаза увеличится на 3 гривны.

Об этом сообщил руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Цены на бензин

Куюн объяснил, что рост цен будет иметь две причины: повышение НДС с 7% до 20% и увеличение акцизов. Трейдеры использовали данную обстановку, предварительно завозя большие объемы топлива по старым акцизным ставкам в мае и июне. Теперь они смогут реализовать его в период роста цен, получая дополнительную выгоду.

Эксперт уточнил, что ключевым фактором будет увеличение НДС, которое добавит 13% к цене. Этот налог начинает действовать в момент продажи топлива конечному покупателю, а значит, его воздействие уже присутствует.

Тем временем, топливо по новым акцизным ставкам пока еще физически не поступило на заправки. Там все еще осталось топливо по старым ставкам, завезенное в июне. Но новый НДС уже начал учитываться в цене с первого числа.

Куюн также сообщил, что учитывая все факторы, бензин подорожает на 8-9 гривен, а дизельное топливо — на 5-6 гривен.

"Ожидается, что цены будут на уровне: дизель до 50 гривен за литр, бензин 95-й марки до 55 гривен за литр", — сказал Куюн и добавил, что повышение цен на автогаз будет минимальным — около 3 гривен, достигнув примерно 26 гривен за литр.

Напомним, что в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что аграрии призвали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.