Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на бензин: эксперт рассказал, что ожидает украинцев через месяц arrow

Цены на бензин: эксперт рассказал, что ожидает украинцев через месяц

3 июля 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Цены на бензин: эксперт рассказал, что ожидает украинцев через месяц
Человек заправляет автомобиль. Фото: Unsplash
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине цены на бензин на заправочных станциях будут расти на протяжении месяца вследствие увеличения акцизных ставок и НДС с 1 июля. Предполагается, что стоимость бензина возрастет на 8-9 гривен, дизельного топливо поднимется на 5-6 гривен, а стоимость автогаза увеличится на 3 гривны.

Об этом сообщил руководитель "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Читайте также:

Цены на бензин

Куюн объяснил, что рост цен будет иметь две причины: повышение НДС с 7% до 20% и увеличение акцизов. Трейдеры использовали данную обстановку, предварительно завозя большие объемы топлива по старым акцизным ставкам в мае и июне. Теперь они смогут реализовать его в период роста цен, получая дополнительную выгоду.

Эксперт уточнил, что ключевым фактором будет увеличение НДС, которое добавит 13% к цене. Этот налог начинает действовать в момент продажи топлива конечному покупателю, а значит, его воздействие уже присутствует.

Тем временем, топливо по новым акцизным ставкам пока еще физически не поступило на заправки. Там все еще осталось топливо по старым ставкам, завезенное в июне. Но новый НДС уже начал учитываться в цене с первого числа.

Куюн также сообщил, что учитывая все факторы, бензин подорожает на 8-9 гривен, а дизельное топливо — на 5-6 гривен. 

"Ожидается, что цены будут на уровне: дизель до 50 гривен за литр, бензин 95-й марки до 55 гривен за литр", — сказал Куюн и добавил, что повышение цен на автогаз будет минимальным — около 3 гривен, достигнув примерно 26 гривен за литр.

Напомним, что в Государственной таможенной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы писали, что аграрии призвали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз