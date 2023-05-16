Цены на голубое топливо — в Нафтогазе опубликовали важное разъяснение

Плита газовая бытовая в Украине. Фото: Unplush

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" опубликовали сведения о распределении природного газа. Там объяснили, почему украинцы могут получать "неправильные" платежки.

Об этом сообщили в пресс-службе компании в соцсети.

Читайте также:

Стоимость распределения газа

В компании ответили на обращение граждан, где говорилось о том, что цена на распределение в этом году выходит больше, чем фактический объем потребления ресурса. Нафтогаз отметил, что является поставщиком "голубого топлива", а вопросами приема показателей счетчика, общим учетом и начислением потребленных объемов газа занимаются облгазы. Также операторы газораспределительных сетей ответственны за доставку газа и за обслуживание соответствующего оборудования и сети.

Стоимость за распределение зависит от ряда факторов и вычисляется индивидуально. Однако в основе все равно заложен расчет объема потребления ресурса за предыдущий "газовый год". При этом он не совпадает с календарным, поскольку начинается 1 октября, а завершается 30 сентября. Весь потребленный объем газа распределяют на 12 частей. Показатель умножают на тариф за доставку, который в каждом регионе разный.

"Поэтому, в данной ситуации, если Вы не согласны с начисленным ежемесячным платежом за распределение газа на больший объем газа, чем Вы использовали, то рекомендуем Вам обратиться именно к оператору ГРМ. Как пример, Вы можете отправить в компанию письменное обращение, в котором Вам необходимо описать Вашу ситуацию и Ваш оператор ГРМ будет обязан ответить в письменном виде и выполнить перерасчеты при необходимости", — пояснили в пресс-службе компании.

Больше о Нафтогазе

Напомним, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей 98% населения, сформировали и разослали обновленные коммунальные платежки за потребленный природный газ в апреле текущего года. Однако рассчитаться сразу смогут не все.

Также мы писали, что в Украине в конце апреля 2023 года истек срок действия годовых договоров на поставку природного газа бытовым потребителям от газоснабжающих компаний. Газсбыты в мае обновили цены.