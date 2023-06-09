Цены на электричество для бизнеса вырастут - что планирует Нацкомиссия

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Украине планируют повысить максимальные цены на электрическую энергию для бизнеса. В Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предварительно поддержали соответствующий проект.

Об этом сообщает издание Forbes.ua.

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Как изменятся тарифы

Национальная комиссия примет окончательный вердикт после проработки замечаний и предложений. Проект постановления предусматривает повышение граничных цен на электричество для бизнеса на 35%. То есть тариф с 4 тыс. грн поднимут до 5413,26 грн/МВт-ч для времени максимальной нагрузки на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, а также и с 2 тыс. грн до 2706,63 грн для времени минимальной нагрузки.

При этом минимальный прайскеп на рынке в сутки вперед и внутрисуточно будет составлять 10,00 грн/МВт-ч.

Также, согласно проекту постановления, в Нацкомиссии предлагают установить верхний предел на уровне 125% от РДН (6 766,58 грн/МВт-ч), а нижний предел на балансирующем рынке на уровне 0,01 грн/МВт-ч.

В случае принятия проекта постановления новые прайскепы вступят в силу уже 30 июня текущего года.

Больше о тарифах

Напомним, в Центре исследования энергетики заявили, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не разрешатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.

Также мы писали, что специалисты Нацкомиссии по госрегулированию сфер энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) перед повышением тарифов до 2,64 грн/кВт-ч просили правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.