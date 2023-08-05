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Цены на фрукты и овощи в августе: эксперты дали прогноз

5 августа 2023 10:30
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Цены на фрукты и овощи в августе: эксперты дали прогноз
Фрукты и овощи на рынке. Фото: Голос Украины
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В результате военного вторжения РФ в Украину растут цены на продукты. Не исключением есть и цены на фрукты, овощи и сезонные ягоды.

Ситуацию прокомментировала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало.

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По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июле-августе 2023 цена сформировалась в следующих пределах:

  • на черную смородину составит в диапазоне 70-80 гривен за килограмм,
  • малину – 80-90 гривен за килограмм.

"А вот стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой" , — подчеркнула Сало.

Ученая объяснила, что цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны — до 65 гривен за килограмм, бананы — до 50 гривен за килограмм.

Она отметила, что к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен за килограмм, что в 2,4 раза ниже нынешней цены в 47,40 гривны за килограмм.

Также Сало прогнозирует, что к концу лета цены на овощи борщового набора могут снизиться:

  • капуста белокочанная — до 13 гривен за килограмм (-34,6%);
  • свекла — до 15 гривен за килограмм (-53,3%);
  • лук репчатый и морковь — до 30 гривен за килограмм (-20%);
  • картофель — до 13 гривен за килограмм (-15,3%).

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.

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