Цены на фрукты и овощи в августе: эксперты дали прогноз
В результате военного вторжения РФ в Украину растут цены на продукты. Не исключением есть и цены на фрукты, овощи и сезонные ягоды.
Ситуацию прокомментировала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало.
Каких цен ждать на фрукты и овощи
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в июле-августе 2023 цена сформировалась в следующих пределах:
- на черную смородину составит в диапазоне 70-80 гривен за килограмм,
- малину – 80-90 гривен за килограмм.
"А вот стоимость импортированных плодовых будет оставаться достаточно высокой" , — подчеркнула Сало.
Ученая объяснила, что цена на апельсины ожидается до 60 гривен за килограмм, лимоны — до 65 гривен за килограмм, бананы — до 50 гривен за килограмм.
Она отметила, что к концу лета цены на яблоки ожидаются до 20 гривен за килограмм, что в 2,4 раза ниже нынешней цены в 47,40 гривны за килограмм.
Также Сало прогнозирует, что к концу лета цены на овощи борщового набора могут снизиться:
- капуста белокочанная — до 13 гривен за килограмм (-34,6%);
- свекла — до 15 гривен за килограмм (-53,3%);
- лук репчатый и морковь — до 30 гривен за килограмм (-20%);
- картофель — до 13 гривен за килограмм (-15,3%).
Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.
Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.