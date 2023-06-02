Цены на газ в июне — сколько будут платить украинцы

Газовая бытовая плита. Фото: Unplush

12 украинских газоснабжающих компаний обнародовали цены на ресурс для бытовых потребителей на июнь 2023 года. Большая часть из них предлагает стоимость "голубого топлива" ниже 8 гривен.

Все ценовые предложения собрал профильный портал "ГазПравда".

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Какие цены у поставщиков

Согласно этой информации, в первый месяц лета цена на природный газ останется без изменений для украинцев. Стоимость колеблется от 7,70 до 9,99 грн/куб. м.

В частности, выгодное предложение у газопоставщика "Эру людям" — 7,7 грн/куб. м. Самая высокая в компании "Ритейл Сервис" (ТМ "СветГаз") — тариф установлен на уровне 9,99 грн/куб. м.

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", как и обещали, тариф оставили фиксированный — 7,96 грн. Услугами этой компании пользуется 98% потребителей, то есть 12,4 млн семей.

Источник: Газправда

Подготовка к осенне-зимнему периоду

В НАК "Нафтогаз Украина" рассказали о подготовке к новому осенне-зимнему сезону. Компания планирует впервые рассчитывать на собственные силы, пользуясь запасами исключительно отечественной добычи. Намерены добыть 13,5 миллиарда кубометров топлива в течение текущего года.

В частности, в нынешнем году активно вводят в эксплуатацию скважины. С начала 2023 года заработало семь скважин с высоким уровнем газодобычи, каждая из которых обеспечивает около 100 тысяч кубометров в сутки.

Как отметили в Нафтогазе, у Украины очень большие запасы природного газа. Страна занимает второе место на территории Европы по подтвержденным запасам "голубого топлива".

"Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта", — подчеркнули в Нафтогазе.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2023 года повышаются тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей. Вместо двух разновидностей тарифов сделали единый тариф — 2,64 грн за кВт·ч, независимо от того потребляется 100 или 1000 кВт·ч ежемесячно.