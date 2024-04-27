Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на цветные металлы в апреле — сколько стоит 1 кг латуни в Украине arrow

Цены на цветные металлы в апреле — сколько стоит 1 кг латуни в Украине

27 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 27 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине остаются стабильно высокими, что делает его выгодным материалом для переработки в металлолом. Это объясняется возросшим спросом на латунные изделия в результате повышения объемов строительных и промышленных работ, а также ростом стоимости сырья и производственных затрат.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди и цинка, который используется для изготовления различных изделий из-за своей прочности, коррозионной стойкости и красивого вида. Вот несколько интересных фактов о латуне:

  • Латунь известна еще с античных времен и использовалась для изготовления монет, оружия, украшений и предметов обихода. В Древнем Египте она использовалась для изготовления статуэток, таких как известный Сфинкс.
  • Латунь обладает высокой прочностью и хорошо обрабатывается, что позволяет производить из нее сложные изделия. Она также обладает отличными антикоррозионными свойствами.
  • Этот материал широко используется в металлургии, производстве музыкальных инструментов, водопроводных систем, декоративных изделий и многих других отраслях.
  • Латунь является популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и саксофоны благодаря своим акустическим свойствам. Она часто используется для изготовления декоративных изделий и отличается своей привлекательностью и долговечностью.
  • Восстановление латуни из лома является экологически чистым процессом, что позволяет уменьшить влияние на окружающую среду.

Эти факты демонстрируют уникальность и важность латуни как материала в разных сферах жизни и промышленности.

Ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, особенно в украинской металлургии. Однако он отмечает, что об иностранных инвестициях в восстановление отечественной металлургии можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

По словам Новака, на послевоенное восстановление украинской металлургической промышленности требуются десятки миллиардов долларов инвестиций.

Куда выгоднее сдавать латунь на лом

Сдача латуни на металлолом может быть выгодна в зависимости от нескольких факторов, таких как объемы и частота продаж, текущие цены на металлолом, локация и условия сотрудничества с приемными пунктами. Вот несколько вариантов, где можно сдать латунь на лом:

  • Металлоломные предприятия. Специализированные предприятия, принимающие металлолом, могут предложить выгодные условия сотрудничества, особенно если сдача происходит большими партиями.
  • Специализированные пункты приема. Некоторые пункты приёма металлолома могут специализироваться на приеме конкретных видов металлов, включая латунь, и могут предлагать выгодные цены за этот материал.
  • Другие предприятия. Некоторые производственные предприятия, использующие латунь в своей деятельности, могут быть заинтересованы в приобретении металлолома для собственного использования, что может стать выгодным вариантом для обеих сторон.

Перед сдачей латуни на лом рекомендуется связаться с несколькими потенциальными покупателями для сравнения цен и условий сотрудничества, чтобы найти самый выгодный вариант.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 135 до 195 грн;
  • Винницкая область — от 175 до 205 грн;
  • Волынская область — от 155 до 190 грн;
  • Днепропетровская область — от 120 до 175 грн;
  • Житомирская область — от 145 до 185 грн;
  • Закарпатская область — от 145 до 170 грн;
  • Запорожская область — от 145 до 185 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 135 до 170 грн;
  • Кировоградская область — от 130 до 165 грн;
  • Львовская область — от 135 до 165 грн;
  • Николаевская область — от 125 до 165 грн;
  • Одесская область — от 135 до 175 грн;
  • Полтавская область — от 130 до 180 грн;
  • Ровенская область — от 125 до 165 грн;
  • Сумская область — от 125 до 165 грн;
  • Тернопольская область — от 125 до 170 грн;
  • Харьковская область — от 145 до 185 грн;
  • Хмельницкая область — от 135 до 160 грн;
  • Черкасская область — от 135 до 165 грн;
  • Черновицкая область — от 120 до 155 грн;
  • Черниговская область — от 125 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.

деньги
цены в Украине
цены
металлолом
вторичная переработка
вторсырье
латунь
металл
металлолом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри