Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 27 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНІАН

Цены на латунь в Украине остаются стабильно высокими, что делает его выгодным материалом для переработки в металлолом. Это объясняется возросшим спросом на латунные изделия в результате повышения объемов строительных и промышленных работ, а также ростом стоимости сырья и производственных затрат.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

Читайте также:

Интересные факты о латуни

Латунь — это сплав меди и цинка, который используется для изготовления различных изделий из-за своей прочности, коррозионной стойкости и красивого вида. Вот несколько интересных фактов о латуне:

Латунь известна еще с античных времен и использовалась для изготовления монет, оружия, украшений и предметов обихода. В Древнем Египте она использовалась для изготовления статуэток, таких как известный Сфинкс.

Латунь обладает высокой прочностью и хорошо обрабатывается, что позволяет производить из нее сложные изделия. Она также обладает отличными антикоррозионными свойствами.

Этот материал широко используется в металлургии, производстве музыкальных инструментов, водопроводных систем, декоративных изделий и многих других отраслях.

Латунь является популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и саксофоны благодаря своим акустическим свойствам. Она часто используется для изготовления декоративных изделий и отличается своей привлекательностью и долговечностью.

Восстановление латуни из лома является экологически чистым процессом, что позволяет уменьшить влияние на окружающую среду.

Эти факты демонстрируют уникальность и важность латуни как материала в разных сферах жизни и промышленности.

Ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, особенно в украинской металлургии. Однако он отмечает, что об иностранных инвестициях в восстановление отечественной металлургии можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

По словам Новака, на послевоенное восстановление украинской металлургической промышленности требуются десятки миллиардов долларов инвестиций.

Куда выгоднее сдавать латунь на лом

Сдача латуни на металлолом может быть выгодна в зависимости от нескольких факторов, таких как объемы и частота продаж, текущие цены на металлолом, локация и условия сотрудничества с приемными пунктами. Вот несколько вариантов, где можно сдать латунь на лом:

Металлоломные предприятия . Специализированные предприятия, принимающие металлолом, могут предложить выгодные условия сотрудничества, особенно если сдача происходит большими партиями.

. Специализированные предприятия, принимающие металлолом, могут предложить выгодные условия сотрудничества, особенно если сдача происходит большими партиями. Специализированные пункты приема . Некоторые пункты приёма металлолома могут специализироваться на приеме конкретных видов металлов, включая латунь, и могут предлагать выгодные цены за этот материал.

. Некоторые пункты приёма металлолома могут специализироваться на приеме конкретных видов металлов, включая латунь, и могут предлагать выгодные цены за этот материал. Другие предприятия. Некоторые производственные предприятия, использующие латунь в своей деятельности, могут быть заинтересованы в приобретении металлолома для собственного использования, что может стать выгодным вариантом для обеих сторон.

Перед сдачей латуни на лом рекомендуется связаться с несколькими потенциальными покупателями для сравнения цен и условий сотрудничества, чтобы найти самый выгодный вариант.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 135 до 195 грн;

Винницкая область — от 175 до 205 грн;

Волынская область — от 155 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 120 до 175 грн;

Житомирская область — от 145 до 185 грн;

Закарпатская область — от 145 до 170 грн;

Запорожская область — от 145 до 185 грн;

Ивано-Франковская область — от 135 до 170 грн;

Кировоградская область — от 130 до 165 грн;

Львовская область — от 135 до 165 грн;

Николаевская область — от 125 до 165 грн;

Одесская область — от 135 до 175 грн;

Полтавская область — от 130 до 180 грн;

Ровенская область — от 125 до 165 грн;

Сумская область — от 125 до 165 грн;

Тернопольская область — от 125 до 170 грн;

Харьковская область — от 145 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 160 грн;

Черкасская область — от 135 до 165 грн;

Черновицкая область — от 120 до 155 грн;

Черниговская область — от 125 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.