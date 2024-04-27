Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 27 апреля 2024 года

Цены на цветные металлы в апреле — сколько стоит 1 кг латуни в Украине
Цены на латунь в Украине остаются стабильно высокими, что делает его выгодным материалом для переработки в металлолом. Это объясняется возросшим спросом на латунные изделия в результате повышения объемов строительных и промышленных работ, а также ростом стоимости сырья и производственных затрат.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.
Интересные факты о латуни
Латунь — это сплав меди и цинка, который используется для изготовления различных изделий из-за своей прочности, коррозионной стойкости и красивого вида. Вот несколько интересных фактов о латуне:
- Латунь известна еще с античных времен и использовалась для изготовления монет, оружия, украшений и предметов обихода. В Древнем Египте она использовалась для изготовления статуэток, таких как известный Сфинкс.
- Латунь обладает высокой прочностью и хорошо обрабатывается, что позволяет производить из нее сложные изделия. Она также обладает отличными антикоррозионными свойствами.
- Этот материал широко используется в металлургии, производстве музыкальных инструментов, водопроводных систем, декоративных изделий и многих других отраслях.
- Латунь является популярным материалом для изготовления музыкальных инструментов, таких как трубы и саксофоны благодаря своим акустическим свойствам. Она часто используется для изготовления декоративных изделий и отличается своей привлекательностью и долговечностью.
- Восстановление латуни из лома является экологически чистым процессом, что позволяет уменьшить влияние на окружающую среду.
Эти факты демонстрируют уникальность и важность латуни как материала в разных сферах жизни и промышленности.
Ситуация с металлургией в Украине
По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, особенно в украинской металлургии. Однако он отмечает, что об иностранных инвестициях в восстановление отечественной металлургии можно будет говорить только после победы Украины.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.
По словам Новака, на послевоенное восстановление украинской металлургической промышленности требуются десятки миллиардов долларов инвестиций.
Куда выгоднее сдавать латунь на лом
Сдача латуни на металлолом может быть выгодна в зависимости от нескольких факторов, таких как объемы и частота продаж, текущие цены на металлолом, локация и условия сотрудничества с приемными пунктами. Вот несколько вариантов, где можно сдать латунь на лом:
- Металлоломные предприятия. Специализированные предприятия, принимающие металлолом, могут предложить выгодные условия сотрудничества, особенно если сдача происходит большими партиями.
- Специализированные пункты приема. Некоторые пункты приёма металлолома могут специализироваться на приеме конкретных видов металлов, включая латунь, и могут предлагать выгодные цены за этот материал.
- Другие предприятия. Некоторые производственные предприятия, использующие латунь в своей деятельности, могут быть заинтересованы в приобретении металлолома для собственного использования, что может стать выгодным вариантом для обеих сторон.
Перед сдачей латуни на лом рекомендуется связаться с несколькими потенциальными покупателями для сравнения цен и условий сотрудничества, чтобы найти самый выгодный вариант.
Цены на латунь в Украине в апреле
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 135 до 195 грн;
- Винницкая область — от 175 до 205 грн;
- Волынская область — от 155 до 190 грн;
- Днепропетровская область — от 120 до 175 грн;
- Житомирская область — от 145 до 185 грн;
- Закарпатская область — от 145 до 170 грн;
- Запорожская область — от 145 до 185 грн;
- Ивано-Франковская область — от 135 до 170 грн;
- Кировоградская область — от 130 до 165 грн;
- Львовская область — от 135 до 165 грн;
- Николаевская область — от 125 до 165 грн;
- Одесская область — от 135 до 175 грн;
- Полтавская область — от 130 до 180 грн;
- Ровенская область — от 125 до 165 грн;
- Сумская область — от 125 до 165 грн;
- Тернопольская область — от 125 до 170 грн;
- Харьковская область — от 145 до 185 грн;
- Хмельницкая область — от 135 до 160 грн;
- Черкасская область — от 135 до 165 грн;
- Черновицкая область — от 120 до 155 грн;
- Черниговская область — от 125 до 155 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит медь в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и чермет.
Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.
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