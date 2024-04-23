Ціна за 1 г золота в Україні станом на 23 квітня 2024 року

Золоті зливки. Фото: istara/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В наші дні популярність золота продовжує зростати. Інвестори цікавляться цим металом оскільки його ціна постійно підвищується. Крім того, золото відіграє важливу роль як засіб збереження капіталу та захищає заощадження від інфляції та фінансових потрясінь. Воно виступає як резервний актив для урядів і центральних банків, а також знаходить широке застосування в різних галузях промисловості. Здавання золота в ломбард — це простий та швидкий спосіб отримати кошти у потрібний момент.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітня.

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Цікаві факти про золото

Чисте золото надто м'яке і не призначене для повсякденного носіння, тому його легують сумішшю таких металів, як срібло, мідь, нікель та цинк, щоб надати йому міцності та довговічності. Наприклад, золото 750 проби містить 75% чистого золота та 25% домішок інших металів. Золото 585 проби містить 58,5% чистого золота та 41,5% домішок.

Колір золота визначається типом включеного до нього металевого сплаву і його кількості. Для класичного жовтого золота найчастіше використовуються сплави міді та срібла.Щоб зробити золото білим, його комбінують зі сплавами нікелю, цинку, міді та марганцю. Загальний відсоток металевих сплавів у рожевому золоті такий самий, як і в жовтому або білому, але використовується вища частка міді.

Оскільки золото є природним елементом, на нього впливають хімічні речовини, що містяться в гідромасажних ваннах, хлор у басейнах та інші засоби для чищення. Експерти рекомендують знімати золоті прикраси при роботі з хімічно активними речовинами. Для чищення золотих прикрас використовуйте розчин теплої води та мила.

Нещодавні дослідження показали, що золото та інші дорогоцінні метали могли бути доставлені на землю з космосу. Вважається, що до половини золота Землі могло утворитися внаслідок падіння метеоритів на нашу планету мільйони років тому.

Хоча золото вважається важким металом, воно нетоксичне. Золото не входить у реакцію з іншими речовинами та елементами й, отже, не виділяє у довкілля токсичних речовин. Це означає, що його можна безпечно використовувати з медичною метою завдяки його нетоксичності та інертності.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Послуги ломбардів в Україні доступні кожному повнолітньому громадянину, який бажає отримати позику під заставу своїх золотих виробів або просто продати їх. Однак ціни на золото в ломбардах зазвичай нижчі, ніж у ювелірних магазинах, оскільки вони засновані виключно на вартості металу, та не включають оплату праці ювеліра, який створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але оцінюють їх лише за вагою золота. Наявність проби на виробі не має значення, оскільки працівники ломбарду самотужки проводять перевірку якості металу.

Майже всі золоті вироби можна здати до ломбарду, проте є винятки: самородки, зубні протези, дорогоцінні металеві відходи, сусальне золото, ордени та медалі, золоті деталі з лабораторій та напівфабрикати для виготовлення ювелірних виробів.

Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, краще попередити про це заздалегідь, щоб отримати вигідніший тариф. Також рекомендується очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото у різних ломбардах можуть різнитися, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції різних установ. І не забудьте взяти із собою паспорт для підтвердження повноліття.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 011,11 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 002,08 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 981,00 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 992,67 грн/грам.

375 проба: 1 117,88 грн/грам.

500 проба: 1 490,50 грн/грам.

583 проба: 1 737,92 грн/грам.

585 проба: 1 743,89 грн/грам.

750 проба: 2 235,75 грн/грам.

900 проба: 2 682,90 грн/грам.

916 проба: 2 730,60 грн/грам.

958 проба: 2 855,80 грн/грам.

999 проба: 2 978,02 грн/грам.

999,9 проба: 2 980,70 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 940 грн/грам.

375 проба: 1 153,20 грн/грам.

500 проба: 1 537 грн/грам.

583 проба: 1 806 грн/грам.

585 проба: 1 809,17 грн/грам.

750 проба: 2 299,33 грн/грам.

900 проба: 2 823,25 грн/грам.

916 проба: 2 875,5 грн/грам.

958 проба: 3 048,67 грн/грам.

999 проба: 3 250 грн/грам.

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