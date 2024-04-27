Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 27 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: УНІАН

Ціни на латунь в Україні залишаються стабільно високими, що робить його вигідним матеріалом для переробки на брухт. Це пояснюється збільшеним попитом на латунні вироби внаслідок підвищення обсягів будівельних та промислових робіт, а також зростанням вартості сировини та виробничих витрат.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у квітні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді і цинку, який використовується для виготовлення різноманітних виробів через свою міцність, корозійну стійкість і красивий вигляд. Ось кілька цікавих фактів про латунь:

Латунь відома ще з античних часів і використовувалась для виготовлення монет, зброї, прикрас і різноманітних предметів побуту. У Давньому Єгипті вона використовувалась для виготовлення статуеток, таких як відомий Сфінкс.

Латунь має високу міцність і добре обробляється, що дозволяє виготовляти з неї складні вироби. Вона також має відмінні антикорозійні властивості.

Цей матеріал широко використовується в металургії, виробництві музичних інструментів, водопровідних систем, декоративних виробів і багатьох інших галузях.

Латунь є популярним матеріалом для виготовлення музичних інструментів, таких як труби і саксофони, завдяки своїм акустичним властивостям. Вона також часто використовується для виготовлення декоративних виробів і відзначається своєю привабливістю і довговічністю.

Відновлення латуні з брухту є екологічно чистим процесом, що дозволяє зменшити вплив на навколишнє середовище.

Ці факти демонструють унікальність і важливість латуні як матеріалу в різних галузях життя і промисловості.

Ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори зацікавлені у всіх секторах української економіки, а особливо в українській металургії. Проте він зазначає, що про іноземні інвестиції у відновлення вітчизняної металургії можна буде говорити лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

За словами Новака, на післявоєнне відновлення української металургійної промисловості потрібні десятки мільярдів доларів інвестицій.

Куди вигідніше здавати латунь на брухт

Здача латуні на брухт може бути вигідною залежно від кількох факторів, таких як обсяги та частота продажу, поточні ціни на металобрухт, локація та умови співпраці з приймальними пунктами. Ось декілька варіантів, де можна здати латунь на брухт:

Металобрухтові підприємства . Спеціалізовані підприємства, які приймають металобрухт, можуть запропонувати вигідні умови співпраці, особливо якщо здача відбувається великими партіями.

. Спеціалізовані підприємства, які приймають металобрухт, можуть запропонувати вигідні умови співпраці, особливо якщо здача відбувається великими партіями. Спеціалізовані пункти прийому . Деякі пункти прийому металобрухту можуть спеціалізуватися на прийомі конкретних видів металів, включаючи латунь, і можуть пропонувати вигідні ціни за цей матеріал.

. Деякі пункти прийому металобрухту можуть спеціалізуватися на прийомі конкретних видів металів, включаючи латунь, і можуть пропонувати вигідні ціни за цей матеріал. Інші підприємства. Деякі виробничі підприємства, які використовують латунь у своїй діяльності, можуть бути зацікавлені в придбанні брухту для власного використання, що може стати вигідним варіантом для обох сторін.

Перед здачею латуні на брухт рекомендується зв'язатися з кількома потенційними покупцями для порівняння цін та умов співпраці, щоб знайти найвигідніший варіант.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 135 до 195 грн;

Вінницька область — від 175 до 205 грн;

Волинська область — від 155 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 120 до 175 грн;

Житомирська область — від 145 до 185 грн;

Закарпатська область — від 145 до 170 грн;

Запорізька область — від 145 до 185 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 130 до 165 грн;

Львівська область — від 135 до 165 грн;

Миколаївська область — від 125 до 165 грн;

Одеська область — від 135 до 175 грн;

Полтавська область — від 130 до 180 грн;

Рівненська область — від 125 до 165 грн;

Сумська область — від 125 до 165 грн;

Тернопільська область — від 125 до 170 грн;

Харківська область — від 145 до 185 грн;

Хмельницька область — від 135 до 160 грн;

Черкаська область — від 135 до 165 грн;

Чернівецька область — від 120 до 155 грн;

Чернігівська область — від 125 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує мідь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та чормет.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.