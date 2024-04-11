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Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг алюминия в апреле

11 апреля 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 11 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: Montanwerke Brixlegg AG
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На сегодняшний день в Украине выгодно сдавать алюминий для переработки. Цены на отработанный металл остаются стабильно высокими и не показывают признаков понижения. Такая ситуация делает ресайклинг алюминия привлекательным и для бизнеса, и для частных лиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в апреле.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — это металл, который имеет очень низкую плотность, примерно треть от плотности стали, что делает его очень легким. Несмотря на это, он очень прочный, и обладает свойствами, позволяющими ему выдерживать большие нагрузки. К примеру, алюминиевые конструкции часто используются в самолетостроении из-за их прочности и легкости.

Еще одним интересным фактом является то, что алюминий очень хороший проводник электрического тока и тепла, что делает его полезным материалом для производства кабелей и радиаторов. Кроме того, он обладает высокой стойкостью к коррозии, поскольку при контакте с воздухом образуется тонкая оксидная пленка, которая защищает металл от дальнейшего окисления.

Куда выгоднее сдавать алюминий на лом

У нас есть несколько вариантов, где можно выгодно сдать алюминий на переработку. Один из самых популярных — специализированные пункты приема металлолома, расположенные во многих городах. Такие пункты обычно предлагают конкурентные цены на килограмм металла и могут обеспечить быстрое и удобное обслуживание.

Другой вариант — это сдать алюминий на переработку к заводам или предприятиям, специализирующимся на переработке металлолома. Такие места обычно принимают большие объемы металла и могут предложить более высокие цены на килограмм, особенно в случае крупных партий металла. Однако для этого может потребоваться предварительное согласование информации о количестве и качестве металлолома.

Цены на алюминий в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в апреле, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 65 до 790 грн;
  • Винницкая область — от 70 до 95 грн;
  • Волынская область — 55 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 65 до 80 грн;
  • Житомирская область — от 50 до 75 грн;
  • Закарпатская область — от 55 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 60 до 85 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 55 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 50 до 70 грн;
  • Львовская область — от 45 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 65 до 80 грн;
  • Одесская область — от 50 до 70 грн;
  • Полтавская область — от 55 до 75 грн;
  • Ровенская область — от 65 до 85 грн;
  • Сумская область — от 55 до 75 грн;
  • Тернопольская область — от 60 до 85 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 55 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 55 до 75 грн;
  • Черниговская область — от 55 до 75 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит латунь в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на медь и золото -.

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