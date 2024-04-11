Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 11 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Montanwerke Brixlegg AG

На сьогоднішній день в Україні вигідно здавати алюміній на переробку. Ціни на відпрацьований метал залишаються стабільно високими і не показують ознак зниження. Така ситуація робить ресайклінг алюмінію привабливим і для бізнесу, і для приватних осіб.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у квітні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — це метал, який має дуже низьку густину, приблизно третину від густини сталі, що робить його дуже легким. Незважаючи на це, він є дуже міцним, і має властивості, які дозволяють йому витримувати великі навантаження. Наприклад, алюмінієві конструкції часто використовуються в літакобудуванні через їхню міцність і легкість.

Ще одним цікавим фактом є те, що алюміній є дуже хорошим провідником електричного струму і тепла, що робить його корисним матеріалом для виробництва кабелів і радіаторів. Крім того, він має високу стійкість до корозії, оскільки при контакті з повітрям утворюється тонка оксидна плівка, яка захищає метал від подальшого окислення.

Куди вигідніше здавати алюміній на брухт

В Україні є кілька варіантів, де можна вигідно здати алюміній на переробку. Один із найпопулярніших — спеціалізовані пункти прийому металобрухту, які розташовані у багатьох містах. Такі пункти зазвичай пропонують конкурентні ціни за кілограм металу і можуть забезпечити швидке та зручне обслуговування.

Інший варіант — це здати алюміній на переробку до заводів або підприємств, які спеціалізуються на переробці металобрухту. Такі місця зазвичай приймають великі обсяги металу і можуть запропонувати більш високі ціни за кілограм, особливо у випадку великих партій металу. Однак, для цього може знадобитися попереднє узгодження інформації про кількість та якість металобрухту.

Ціни на алюміній в Україні у квітні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію у квітні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 65 до 790 грн;

Вінницька область — від 70 до 95 грн;

Волинська область — 55 до 75 грн;

Дніпропетровська область — від 65 до 80 грн;

Житомирська область — від 50 до 75 грн;

Закарпатська область — від 55 до 75 грн;

Запорізька область — від 60 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 55 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 50 до 70 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 65 до 80 грн;

Одеська область — від 50 до 70 грн;

Полтавська область — від 55 до 75 грн;

Рівненська область — від 65 до 85 грн;

Сумська область — від 55 до 75 грн;

Тернопільська область — від 60 до 85 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 55 до 70 грн;

Чернівецька область — від 55 до 75 грн;

Чернігівська область — від 55 до 75 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чорний метал в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує латунь в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на мідь та золото.