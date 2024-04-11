Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 11 квітня 2024 року

Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг алюмінію у квітні
На сьогоднішній день в Україні вигідно здавати алюміній на переробку. Ціни на відпрацьований метал залишаються стабільно високими і не показують ознак зниження. Така ситуація робить ресайклінг алюмінію привабливим і для бізнесу, і для приватних осіб.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у квітні.
Цікаві факти про алюміній
Алюміній — це метал, який має дуже низьку густину, приблизно третину від густини сталі, що робить його дуже легким. Незважаючи на це, він є дуже міцним, і має властивості, які дозволяють йому витримувати великі навантаження. Наприклад, алюмінієві конструкції часто використовуються в літакобудуванні через їхню міцність і легкість.
Ще одним цікавим фактом є те, що алюміній є дуже хорошим провідником електричного струму і тепла, що робить його корисним матеріалом для виробництва кабелів і радіаторів. Крім того, він має високу стійкість до корозії, оскільки при контакті з повітрям утворюється тонка оксидна плівка, яка захищає метал від подальшого окислення.
Куди вигідніше здавати алюміній на брухт
В Україні є кілька варіантів, де можна вигідно здати алюміній на переробку. Один із найпопулярніших — спеціалізовані пункти прийому металобрухту, які розташовані у багатьох містах. Такі пункти зазвичай пропонують конкурентні ціни за кілограм металу і можуть забезпечити швидке та зручне обслуговування.
Інший варіант — це здати алюміній на переробку до заводів або підприємств, які спеціалізуються на переробці металобрухту. Такі місця зазвичай приймають великі обсяги металу і можуть запропонувати більш високі ціни за кілограм, особливо у випадку великих партій металу. Однак, для цього може знадобитися попереднє узгодження інформації про кількість та якість металобрухту.
Ціни на алюміній в Україні у квітні
Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію у квітні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 65 до 790 грн;
- Вінницька область — від 70 до 95 грн;
- Волинська область — 55 до 75 грн;
- Дніпропетровська область — від 65 до 80 грн;
- Житомирська область — від 50 до 75 грн;
- Закарпатська область — від 55 до 75 грн;
- Запорізька область — від 60 до 85 грн;
- Івано-Франківська область — від 55 до 70 грн;
- Кіровоградська область — від 50 до 70 грн;
- Львівська область — від 45 до 60 грн;
- Миколаївська область — від 65 до 80 грн;
- Одеська область — від 50 до 70 грн;
- Полтавська область — від 55 до 75 грн;
- Рівненська область — від 65 до 85 грн;
- Сумська область — від 55 до 75 грн;
- Тернопільська область — від 60 до 85 грн;
- Харківська область — від 55 до 70 грн;
- Хмельницька область — від 45 до 65 грн;
- Черкаська область — від 55 до 70 грн;
- Чернівецька область — від 55 до 75 грн;
- Чернігівська область — від 55 до 75 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чорний метал в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.
Також ми писали, скільки коштує латунь в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на мідь та золото.
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