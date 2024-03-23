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Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг латуни в марте

23 марта 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 23 марта 2024 года
Обработка металлов. Фото: AFP
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В последнее время украинские рынки стабильно демонстрируют выгодные условия для сдачи латуни на металлолом. Цены на этот металл остаются стабильными, что привлекает как промышленных производителей, так и простых граждан, ищущих возможности выгодной утилизации своих ресурсов.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине в марте.

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Интересные факты о латуни

Латунь имеет немаловажное значение в развитии цивилизации. К примеру, в древнем Египте этот металл использовали для изготовления монет с изображением фараонов, что стало свидетельством экономического развития этой древней цивилизации.

В средние века латунь стала популярным материалом для изготовления художественных изделий и отделки декоративных деталей в мебельном искусстве и архитектуре. Ее благородный вид и долговечность делали ее очень ценным материалом для роскошных изделий.

В течение истории латунь также широко использовалась по военному делу: от изготовления оружия и брони до производства военной техники. Ее прочность и обрабатывающая способность делали ее незаменимым материалом для военных нужд.

В современном мире латунь занимает важное место как в промышленности, так и в быту. Она широко используется для производства различных изделий, таких как электрические контакты, трубы для водопроводных систем, детали машин и оборудования, а также для изготовления предметов домашнего обихода, таких как светильники, двери и другие декоративные элементы. Прочность, коррозионная стойкость и эстетичный вид делают латунь популярным материалом во многих областях жизни.

Как правильно сдавать лом латуни в пункты приемки

При сдаче лома латуни важно учитывать несколько ключевых моментов. Сначала убедитесь, что материал чист и свободен от загрязнений.

Также важно правильно отсортировать лом по типам латуни. Например, латунные трубы обладают отличными характеристиками от латунных фитингов или обработанных изделий. Это поможет обеспечить точную оценку материала и получить максимально возможную цену за ваш лом.

Наконец, перед сдачей стоит узнать цены и условия приема лома латуни в разных пунктах сбора, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Цены на латунь в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни 23 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 155 до 170 грн;
  • Винницкая область — от 160 до 185 грн;
  • Волынская область — от 120 до 140 грн;
  • Днепропетровская область — от 175 до 190 грн;
  • Житомирская область — от 125 до 140 грн;
  • Закарпатская область — от 140 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 145 до 160 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 120 до 140 грн;
  • Кировоградская область — от 125 до 140 грн;
  • Львовская область — от 120 до 140 грн;
  • Николаевская область — от 145 до 160 грн;
  • Одесская область — от 150 до 170 грн;
  • Полтавская область — от 155 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 125 до 140 грн;
  • Сумская область — от 135 до 150 грн;
  • Тернопольская область — от 120 до 140 грн;
  • Харьковская область — от 165 до 180 грн;
  • Хмельницкая область — от 145 до 160 грн;
  • Черкасская область — от 145 до 165 грн;
  • Черновицкая область — от 120 до 140 грн;
  • Черниговская область — от 150 до 160 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом золота в Украине в феврале. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом бронзы и алюминия в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на чермет и медь.

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