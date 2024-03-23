Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 23 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: AFP

За останній час українські ринки стабільно демонструють вигідні умови для здачі латуні на брухт. Ціни на цей метал залишаються стабільними, що приваблює як промислових виробників, так і простих громадян, які шукають можливості для вигідної утилізації своїх ресурсів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту латуні в Україні у березні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь має важливе значення у розвитку цивілізації. Наприклад, в давньому Єгипті цей метал використовували для виготовлення монет із зображенням фараонів, що стало свідченням економічного розвитку цієї давньої цивілізації.

У середньовіччі латунь стала популярним матеріалом для виготовлення художніх виробів та обробки декоративних деталей у меблевому мистецтві та архітектурі. Її благородний вигляд та довговічність робили її вельми цінним матеріалом для розкішних виробів.

Протягом історії латунь також широко використовувалася у військовій справі: від виготовлення зброї та броні до виробництва військової техніки. Її міцність та здатність до обробки робили її незамінним матеріалом для військових потреб.

У сучасному світі латунь займає важливе місце як у промисловості, так і у побуті. Вона широко використовується для виробництва різноманітних виробів, таких як електричні контакти, труби для водопровідних систем, деталі машин та обладнання, а також для виготовлення предметів домашнього вжитку, таких як світильники, ручки дверей та інші декоративні елементи. Міцність, корозійна стійкість та естетичний вигляд роблять латунь популярним матеріалом у багатьох сферах життя.

Як правильно здавати брухт латуні у пункти приймання

При здачі брухту латуні важливо враховувати декілька ключових моментів. Спочатку переконайтеся, що матеріал чистий і вільний від забруднень.

Також важливо правильно відсортувати брухт за типами латуні. Наприклад, латунні труби мають відмінні характеристики від латунних фітингів чи оброблених виробів. Це допоможе забезпечити точну оцінку матеріалу та отримати максимально можливу ціну за ваш брухт.

Нарешті, перед здачею варто дізнатися про ціни та умови прийому брухту латуніу різних пунктах збору, щоб обрати найвигідніший варіант.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні 23 березня, згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 155 до 170 грн;

Вінницька область — від 160 до 185 грн;

Волинська область — від 120 до 140 грн;

Дніпропетровська область — від 175 до 190 грн;

Житомирська область — від 125 до 140 грн;

Закарпатська область — від 140 до 160 грн;

Запорізька область — від 145 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 125 до 140 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 145 до 160 грн;

Одеська область — від 150 до 170 грн;

Полтавська область — від 155 до 170 грн;

Рівненська область — від 125 до 140 грн;

Сумська область — від 135 до 150 грн;

Тернопільська область — від 120 до 140 грн;

Харківська область — від 165 до 180 грн;

Хмельницька область — від 145 до 160 грн;

Черкаська область — від 145 до 165 грн;

Чернівецька область — від 120 до 140 грн;

Чернігівська область — від 150 до 160 грн.

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