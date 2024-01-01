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Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать медь в январе.

1 января 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на медь в Украине в январе 2024 года
Изготовление металлов. Фото: Запорожская ОВА
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Ирина Шпак
редактор

Медь играет значительную роль в развитии и повседневной жизни человечества. Благодаря своим уникальным характеристикам, этот металл широко используется в различных отраслях экономики и производства, таких как электроника, строительство, медицина, автомобильная промышленность и многие другие. Использование меди в производстве способствует снижению негативного влияния на окружающую среду и может стать дополнительным источником дохода.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в январе 2024 года.

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Интересные факты о меди

Медь используется человечеством уже тысячи лет. Древние культуры, такие как ассирийцы и бабилонцы, использовали медь для производства орудий труда, оружия и украшений. Именно благодаря своим уникальным свойствам медь стала чрезвычайно ценным материалом в ранних цивилизациях, помогая им достигать технологического и экономического прогресса. Также медь употреблялась для производства средств. Например, старинные римляне изготавливали из нее монеты.

Медь обладает антибактериальными свойствами, что делает ее эффективной в борьбе со многими микробами и бактериями. Поэтому медь часто используется в производстве медицинских инструментов и оборудования. Также медь является одним из самых лучших электропроводящих материалов среди металлов. Это свойство делает его незаменимым в производстве электроники, электротехники и проводников.

Некоторые овощеводы используют медь в виде удобрения, поскольку она может улучшить развитие растений и повысить их урожайность.

Как правильно сдавать медь

Сдавать медь в пункты приема вторсырья может оказаться достаточно выгодной практикой. Медь является ценным металлом, широко используемым в промышленности и производстве. Стоимость меди может варьироваться на рынке в зависимости от различных факторов, таких как спрос и предложение, экономические условия, глобальные события и другие.

Стоимость меди на пунктах приема металлолома может колебаться в зависимости от экономических чиновников, конкретного пункта, а также от состава, наличия примесей и формы медных изделий. Металлолом с высоким содержанием меди, например, прокатная медь, составляет высокую ценность и стоит дороже.

С другой стороны, металлолом, полученный в результате обжига медных кабелей, из-за сильного окисления может иметь меньшую стоимость. Чаще всего на переработку сдаются такие медные предметы как кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Для максимизации выгоды от сдачи медного лома необходимо очистить медные изделия от посторонних материалов и включений других металлов.

Цены на лом меди в Украине в январе 2024 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

  • Киевская область - от 200 до 220 грн;
  • Винницкая область - от 175 до 190 грн;
  • Днепропетровская область - от 190 до 215 грн;
  • Житомирская область - от 160 до 190 грн;
  • Закарпатская область - от 140 до 150 грн;
  • Запорожская область - от 180 до 215 грн;
  • Ивано-Франковская область - от 175 до 180 грн;
  • Кировоградская область - от 170 до 195 грн;
  • Львовская область - от 190 до 210 грн;
  • Николаевская область - от 220 до 240 грн;
  • Одесская область - от 225 до 240 грн;
  • Полтавская область - от 190 до 205 грн;
  • Сумская область – от 180 до 200 грн;
  • Тернопольская область - от 155 до 170 грн;
  • Харьковская область - от 220 до 240 грн;
  • Хмельницкая область - от 190 до 200 грн;
  • Черкасская область - от 140 до 165 грн;
  • Черновицкая область - от 155 до 190 грн;
  • Черниговская область - от 185 до 215 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.

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