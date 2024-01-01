Ціни на мідь в Україні у січні 2024 року

Виготовлення металів. Фото: Запорізька ОВА

Мідь відіграє значущу роль у розвитку та повсякденному житті людства. Завдяки своїм унікальним характеристикам цей метал широко використовується в різних галузях економіки та виробництва, таких як електроніка, будівництво, медицина, автомобільна промисловість та багато інших. Використання міді у виробництві сприяє зниженню негативного впливу на навколишнє середовище і може стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про мідь

Мідь використовується людством вже тисячі років. Давні культури, такі як асирийці та бабилонці, використовували мідь для виробництва знарядь праці, зброї, та прикрас. Саме завдяки своїм унікальним властивостям, мідь стала надзвичайно цінним матеріалом у ранніх цивілізаціях, допомагаючи їм досягати технологічного та економічного прогресу. Також мідь використовувалася для виготовлення грошей. Наприклад, старовинні римляни виготовляли з неї монети.

Мідь виявляє антибактеріальні властивості, що роблять її ефективною у боротьбі з багатьма мікробами та бактеріями. Тому мідь часто використовується у виробництві медичних інструментів та обладнання. Також мідь є одним з найкращих електропровідних матеріалів серед металів. Ця властивість робить її незамінною у виробництві електроніки, електротехніки та провідників.

Деякі городники використовують мідь у вигляді добрива, оскільки вона може покращити розвиток рослин та підвищити їх врожайність.

Як правильно здавати мідь

Здавати мідь у пункти прийому вторинної сировини може виявитися досить вигідною практикою. Мідь є цінним металом, що широко використовується в промисловості та виробництві. Вартість міді може коливатися на ринку в залежності від різних факторів, таких як попит та пропозиція, економічні умови, глобальні події та інші.

Вартість міді на пунктах прийому металобрухту може коливатися в залежності від економічних чиинників, конкретного пункту, а також від складу, наявності домішок та форми мідних виробів. Металобрухт із високим вмістом міді, наприклад, прокатна мідь, становить найвищу цінність і коштує дорожче.

З іншого боку, металобрухт, отриманий в результаті випалу мідних кабелів, через сильне окислення може мати меншу вартість. Найчастіше на переробку здаються такі мідні предмети, як кабелі, обмотки двигунів і трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками.

Для максимізації вигоди від здавання мідного брухту необхідно очисти мідні вироби від сторонніх матеріалів та включень інших металів.

Ціни на брухт міді в Україні у січні 2024 року

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 200 до 220 грн;

Вінницька область — від 175 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 215 грн;

Житомирська область — від 160 до 190 грн;

Закарпатська область — від 140 до 150 грн;

Запорізька область — від 180 до 215 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 195 грн;

Львівська область — від 190 до 210 грн;

Миколаївська область — від 220 до 240 грн;

Одеська область — від 225 до 240 грн;

Полтавська область — від 190 до 205 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 155 до 170 грн;

Харківська область — від 220 до 240 грн;

Хмельницька область — від 190 до 200 грн;

Черкаська область — від 140 до 165 грн;

Чернівецька область — від 155 до 190 грн;

Чернігівська область — від 185 до 215 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.