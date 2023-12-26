Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 26 декабря 2023 года

Золотой слиток. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото, самый популярный из драгоценных металлов , имеет богатую историю в использовании человеком. Извлечение и использование этого металла начались задолго до нашей эры. Пока золото нашло применение в разных сферах, от промышленности до культуры и религии разных культур. Сдача золота в ломбард — возможность заработать дополнительные средства, когда в этом есть необходимость.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Использование золота началось еще в древности. Древние цивилизации, такие как египтяне, ацтеки, инки и другие, придавали этому драгоценному металлу особое значение, применяя его для изготовления украшений, предметов культа и королевских атрибутов. Кроме того, в античных обществах золото служило средством обмена и формой денег. Его универсальность облегчала международную торговлю и способствовала упрощению обмена товарами.

Золото отличается выдающейся электропроводностью, что делает его одним из самых лучших материалов для использования в электронике и производстве электронных компонентов. Кроме того, золото характеризуется химической инертностью, не выявляя реакций с большинством химических веществ. Оно не поддается окислению на воздухе, устойчиво к коррозии и не тускнеет со временем.

В настоящее время золото остается востребованным как инвестиционный актив. Инвесторы покупают золото в целях диверсификации своих портфелей, обеспечения защиты от инфляции и сохранения стоимости в условиях экономической нестабильности.

В XIX веке произошло несколько крупных золотых лихорадок, включая Калифорнийскую и Клондайскую лихорадки. Тысячи людей съезжались к золотым приискам в стремлении добиться быстрой прибыли и обогатиться. Золотые лихорадки оказали большое влияние на развитие регионов, где они происходили. Они привели к росту населения, развитию экономики и инфраструктуры. Однако они также привели к экологическим проблемам и социальным конфликтам.

Как правильно сдавать золото

В Украине ломбарды играют ключевую роль в возможности продажи золота с рук. Они специализируются на приемке золотых изделий за денежное вознаграждение. Впрочем, чтобы получить более выгодную цену за золотые изделия с коллекционной или исторической ценностью стоит рассмотреть возможность продажи их коллекционерам и антикварам. Это касается золотых монет, часов и украшений с интересной историей. Продукция, созданная в период СССР, также востребована среди коллекционеров благодаря своей уникальной ценности и высокому содержанию золота в сплаве.

Для сдачи золота нужно предъявить документы, подтверждающие личность, чтобы сделать невозможной продажу украденных изделий. Кроме того, золотой лом могут сдавать только совершеннолетние лица.

При заключении сделки клиенту выдают копию документа, подтверждающего законность сделки купли-продажи золотого лома. В случае обращения в ломбард с возможностью выкупа своего золота заключается соглашение о получении ссуды. Клиенту предоставляют документы, указывающие сумму займа, процентную ставку и сроки возврата с процентами. Также выдается квитанция, которая потребуется для выкупа предметов.

Относительно самого золотого лома, особых требований нет. Тем не менее, тщательная очистка от грязи не помешает более точному взвешиванию.

Практически все разновидности золотых изделий могут быть сданы в ломбард, за исключением определенных категорий, таких как золото в форме самородков, деталей зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2463,91 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2456,52 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2439,27 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 812,28 грн/грамм.

375 проба: 914,73 грн/грамм.

500 проба: 1219,64 грн/грамм.

583 проба: 1422,09 грн/грамм.

585 проба: 1426,97 грн/грамм.

750 проба: 1829,45 грн/грамм.

900 проба: 2195,34 грн/грамм.

916 проба: 2234,37 грн/грамм.

958 проба: 2336,82 грн/грамм.

999 проба: 2436,83 грн/грамм.

999,9 проба: 2439,03 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 882,35 грн/грамм.

375 проба: 968,13 грн/грамм.

500 проба: 1291,04 грн/грамм.

583 проба: 1505,90 грн/грамм.

585 проба: 1509,56 грн/грамм.

750 проба: 1936,95 грн/грамм.

900 проба: 2338,14 грн/грамм.

916 проба: 2478,89 грн/грамм.

958 проба: 2526,11 грн/грамм.

999 проба: 2529,80 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь и черметы в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.