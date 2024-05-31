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Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит зерно в конце мая

31 мая 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 мая 2024 года — сколько стоит кукуруза
Сбор кукурузы. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на кукурузу в конце мая поменялись. За последнюю неделю стоимость этой зерновой культуры немного выросла.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 31 мая 2024 года.

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По состоянию на 31 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 219 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 31 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу несколько выросла. В субботу, 25 мая, и в воскресенье, 26 мая, тонна кукурузы стоила 7 205 грн. В понедельник, 27 мая, цена подсолнечника составила 7 171 грн за тонну, а в среду, 29 мая, цена выросла до 7 202 грн за тонну. В четверг, 30 мая, стоимость этой зерновой культуры составила уже 7 219 грн за тонну. Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и подсолнечника.

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