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Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує зерно наприкінці травня

31 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 31 травня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збір кукурудзи. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу наприкінці травня змінилися. За останній тиждень вартість цієї зернової культури трохи зросла.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 31 травня 2024 року.

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Станом на 31 травня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 219 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 31 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу дещо зросла. У суботу, 25 травня, та у неділю, 26 травня, тонна кукурудзи коштувала 7 205 грн. У понеділок, 27 травня, ціна соняшника становила 7 171 грн за тонну, а у середу, 29 травня, ціна зросла до 7 202 грн за тонну. У четвер, 30 травня, вартість цієї зернової культури становила вже 7 219 грн за тонну. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшениця. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та соняшника.

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