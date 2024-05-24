Ціни на зернові станом на 24 травня 2024 року — скільки коштує соняшник в Україні

Збирання врожаю. Фото: GrainTrade

Ціни на соняшник в Україні стрімко зростають, що пов'язано з несприятливими погодними умовами та підвищеним попитом на міжнародному ринку. Цього року вартість соняшника на три тисячі гривень дорожча, ніж торік, що свідчить про значне подорожчання цього агропродукту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 24 травня 2024 року.

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Станом на 24 травня середня ціна соняшнику в Україні становить 16 828 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 24 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останніх днів суттєво зросла. Так, у п'ятницю, 17 травня, вартість соняшнику становила 16 370 грн за тонну, а з суботи, 18 травня, до понеділка, 20 травня, становила 16 567 грн. У вівторок, 21 травня, тонна соняшнику коштувала 16 756 грн, а у середу сягнула свого тижневого максимуму — 16 828 гривень. Така середня ціна цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав значних збитків внаслідок російського вторгнення. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, напади на портову інфраструктуру і викрадення зернових російськими військовими.

"Загалом обсяг прямих втрат аграрного сектору від повномасштабного вторгнення Світовий банк оцінив у 70 мільярдів доларів. З них 10 мільярдів доларів — це прямі втрати від активів. Зокрема 5,6 мільярда — це втрати від знищення сільськогосподарської техніки. Через обстріли та підриви на мінах було знищено 181 тисячу одиниць аграрної техніки", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та кукурудзу. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю.

Ми також писали, у 2024 році відбулося рекордне зростання світових цін на какао та шоколад через дефіцит сировини. Такі негативні тенденції позначаться на вартості солодощів на полицях українських магазинів.