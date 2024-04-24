Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 24 апреля 2024 года

Отливка металла. Фото: Enlightening Images/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы представляют собой сплавы железа с углеродом, а также другими примесями. Черными металлами в основном называют стали и чугуны. Они занимают ведущие позиции среди всех металлов в мировой экономике и широко используются в различных отраслях промышленности, таких как строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов снижает объемы отходов и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, сдача чермета в пункты приема лома может принести дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце апреля.

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Интересные факты о железе

Железо в крови содержится в форме гемоглобина, являющегося важнейшим компонентом эритроцитов. Гемоглобин — сложный белок, состоящий из четырех субъединиц, каждая из которых содержит атом железа. Атомы железа прикрепляются к молекулам кислорода, помогая эритроцитам переносить кислород из легких в ткани и органы тела.

В античный период сталь производили в глиняных печах или тиглях. Древнейшее обнаруженное железо датируется 1800 годом до нашей эры. Железо использовалось для изготовления оружия, инструментов и предметов культуры.

Древнеегипетские железные изделия содержат примерно 8% никеля, что указывает на то, что железо могло сначала быть частью метеорита. "Железный век" начался около 1500 года до нашей эры, когда хетты Малой Азии начали выплавлять железную руду и изготавливать железные инструменты.

Чугун хрупкий, жесткий и легкоплавкий. Он используется для производства других металлических сплавов, включая сталь. Кованое железо содержит лишь несколько десятых процента углерода и является ковким, крепким и менее плавким, чем чугун. Углеродистая сталь — это сплав железа с углеродом и небольшим количеством серы, марганца, фосфора и других элементов. Легированные стали — это углеродистые стали, содержащие такие добавки, как хром, никель, ванадий. Железо — самый дешевый и самый распространенный вид стали.

Железо используется в фейерверках для искр. Цвет этих искр зависит от температуры нагрева. При низких температурах железо излучает темно-красный свет. По мере нагревания его цвет становится желтым, а при высоких температурах оно излучает ярко-белый свет.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, говорить о перспективах возобновления украинской металлургической индустрии можно только после окончания войны и получения гарантий безопасности. Также эксперт отметил, что в настоящее время Украина уже импортирует отдельные виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится довольно растущий импорт черных металлов. Определенные виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 6 грн до 7,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4,5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 6 грн;

Черновицкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.

Также мы писали, что в мире снова растут цены на нефть. Цена барреля нефти марки Brent выросла более чем на 4 процента из-за опасений о возможных нарушениях цепочки поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке.