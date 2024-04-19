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Цены на металлолом в апреле — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

19 апреля 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 19 апреля 2024 года
Выплавка металла. Фото: ANA
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл остаются на стабильном и высоком уровне, что делает сдачу черного металла на лом достаточно выгодной операцией для предприятий и индивидуальных лиц. Это способствует повышению интереса к восстановлению и утилизации чермета, что является важным этапом в круговом использовании ресурсов и способствует сохранению окружающей среды.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в апреле.

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Интересные факты о чермете

Термин "черный металл" утвердился еще в XIX веке из-за способности металла темнеть в условиях коррозии. Этот металл обладает свойством образовывать защитный слой оксида на поверхности, что помогает предотвратить дальнейшую коррозию.

Сталь, являющаяся одним из самых распространенных видов черного металла, обладает высокой прочностью и долговечностью, что делает ее важным строительным материалом. Черметы можно легко перерабатывать и использовать в производстве новых материалов, что позволяет уменьшить отходы и способствует устойчивому развитию.

Также чермет используют в искусстве. Например, художники используют черную сталь для создания скульптур и других произведений искусства.

Куда выгоднее сдавать чермет на лом

Сдача черного металла на металлолом может быть выгодна в разных местах, в зависимости от рыночной ситуации и условий. Вот несколько вариантов, где можно сдать чермет:

  • Металлоломовые предприятия: сюда можно сдавать большие объемы металлолома, и цены здесь могут быть достаточно конкурентоспособными.
  • Сборные пункты: это может быть малый металлолом, который вы можете сдать на переработку за небольшое вознаграждение.
  • Другие предприятия: некоторые производственные компании, использующие металл в производстве, могут быть заинтересованы в закупке черного металла на лом для использования в своих процессах.
  • Интернет-платформы: онлайн-платформы для купли-продажи металлолома могут также быть выгодным местом для сдачи чермета на металлолом.

Цены на лом черных металлов в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;
  • Днепропетровская область — от 5 грн до 8 грн;
  • Житомирская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Закарпатская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Запорожская область — от 6 грн до 7,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Полтавская область — от 5 грн до 7,5 грн;
  • Сумская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
  • Черновицкая область — от 3,5 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в апреле. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.

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