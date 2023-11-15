Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 15 листопада 2023

Отливка стали. Фото: Agencja Fotograficzna Caro

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы, такие как железо, сталь и чугун являются одними из важнейших материалов в мире. Они используются в различных отраслях промышленности от строительства и машиностроения до производства электроники и бытовой техники. Черные металлы имеют большое значение для мировой экономики, потому что используются в производстве товаров и изделий, необходимых для нашей повседневной жизни. Переработка черных металлов — это процесс восстановления металлов из металлолома. Это помогает сократить загрязнение окружающей среды и дает возможновсть заработать хорошие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.

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Интересные факты о стали

Черные металлы — это металлы, содержащие железо. К железным металлам относятся кованое железо, чугун и сталь. Поскольку черные металлы и ферритные сплавы обладают полезными свойствами, такими как высокая прочность на разрыв и долговечность, они широко используются в строительной отрасли: от жилых домов до небоскребов и мостов.

Черные металлы также используются в крупных трубостроительных заводах, автомобилестроении, промышленных контейнерах и железных дорогах. Хотя они крепкие и долговечные, они подвержены коррозии из-за большого количества углерода в них, за исключением кованого железа, которое слишком "чисто", чтобы быть уязвимым к окислению, и нержавеющей стали, содержащей хром для защиты от ржавчины.

Низкоуглеродистая сталь, также известная как мягкая сталь, является типом черного металла, содержащим низкий процент углерода. Это один из самых популярных металлов, ввиду его доступности и универсальности. Мягкая сталь широко используется в строительстве, автомобилестроении и общем машиностроении.

Высокоуглеродистая сталь — это тип черного металла, содержащий высокий процент углерода. В результате получается материал с превосходной жесткостью и износостойкостью. Высокоуглеродистая сталь обычно используется при производстве режущего инструмента, пружин и высокопрочных проволок.

Сталь является наиболее перерабатываемым металлом в мире. В 2019 году 32% всей стали, производимой в мире, было изготовлено из переработанного металла.

Как правильно сдавать металлолом

Для производства сталей и чугунов широко используется переработка металлических изделий, подлежащих утилизации в виде металлолома. Этот подход не только способствует эффективному вторичному использованию металла, но также обеспечивает экономию природных ресурсов и снижает негативное влияние на окружающую среду, а при правильной организации процесса может принести значительную прибыль.

Для максимизации выгоды от сдачи металлолома важно учитывать следующие аспекты:

Разделяйте металлолом на черные и цветные металлы, учитывая, что цветные металлы, как правило, оцениваются выше. Отделяйте нержавеющую сталь от углеродистой, поскольку нержавеющая сталь обычно более ценна. Разбирайте металлические сложные изделия на составляющие, чтобы облегчить их дальнейшую переработку. Удаляйте ржавчину и другие нежелательные примеси, а также избавляйтесь от неметаллических компонентов в металлоломе. По возможности разрезайте большие металлические конструкции на более мелкие части, что упрощает процесс переработки.

Цены на лом черных металлов

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3 грн до 5 грн

Винницкая область — от 3 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 5 грн до 5,5 грн

Житомирская область — от 3 грн до 5 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4,5 грн

Запорожская область — от 7,5 грн до 8,5 грн

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4,5 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн

Львовская область — от 4 грн до 6 грн

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 5 грн

Полтавская область — от 3,5 грн до 5 грн

Сумская область — от 3 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 2,5 грн до 4 грн

Черкасская область — от 2 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 2 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни, алюминия и меди в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.