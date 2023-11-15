Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 15 листопада 2023

Виливка сталі. Фото: Agencja Fotograficzna Caro

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали, такі як залізо, сталь та чавун, є одними з найважливіших матеріалів у світі. Вони використовуються в різних галузях промисловості, від будівництва та машинобудування до виробництва електроніки та побутової техніки. Чорні метали мають велике значення для світової економіки, тому що використовуються у виробництві товарів та виробів, які необхідні для нашого повсякденного життя. Переробка чорних металів — це процес відновлення металів з металобрухту. Це допомагає скоротити забруднення навколишнього середовища та заробити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про сталь

Чорні метали — це метали, які містять залізо. До залізних металів відносяться коване залізо, чавун та сталь. Оскільки чорні метали і феритні сплави мають корисні властивості, такі як висока міцність на розрив і довговічність, вони широко використовуються у будівельній галузі: від житлових будинків до хмарочосів і мостів.

Чорні метали також застосовуються у великих трубобудівних заводах, автомобілебудуванні, промислових контейнерах та залізницях. Хоча вони міцні та довговічні, вони схильні до корозії через велику кількість вуглецю в них, за винятком кованого заліза, яке занадто "чисте", щоб бути вразливим до окислення, та нержавіючої сталі, яка містить хром для захисту від іржі.

Низьковуглецева сталь, також відома як м'яка сталь, є типом чорного металу, який містить низький відсоток вуглецю. Це один з найпопулярніших металів, через його доступність і універсальність. М'яка сталь широко використовується в будівництві, автомобілебудуванні та загальному машинобудуванні.

Високовуглецева сталь — це тип чорного металу, який містить високий відсоток вуглецю. В результаті виходить матеріал з чудовою твердістю та зносостійкістю. Високовуглецева сталь зазвичай використовується при виробництві ріжучого інструменту, пружин і високоміцних дротів.

Сталь є найбільш перероблюваним металом у світі. У 2019 році 32% усієї сталі, що виробляється у світі, було виготовлено з переробленого металу.

Як правильно здавати металобрухт

Для виробництва сталей та чавунів широко використовується переробка металевих виробів, що підлягають утилізації у вигляді металобрухту. Цей підхід не тільки сприяє ефективному вторинному використанню металу, але також забезпечує економію природних ресурсів та знижує негативний вплив на навколишнє середовище, а за правильної організації процесу може принести значний прибуток.

Для максимізації вигоди від здавання металобрухту важливо враховувати такі аспекти:

Розділяйте металобрухт на чорні та кольорові метали, враховуючи, що кольорові метали, як правило, оцінюються вище. Відокремлюйте нержавіючу сталь від вуглецевої, оскільки нержавіюча сталь зазвичай більш цінна через наявність . Розбирайте складні металеві вироби на складові, щоб полегшити їх подальшу переробку. Видаляйте іржу та інші небажані домішки, а також позбавляйтеся неметалічних компонентів у брухті. При можливості розрізайте великі металеві конструкції на дрібніші частини, що спрощує процес переробки.

Ціни на брухт чорних металів

Середні ціни по областях України за 1 кг чермета, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду та стану металобрухту:

Київська область — від 3 грн до 5 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 5 грн до 5,5 грн

Житомирська область — від 3 грн до 5 грн

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4,5 грн

Запорізька область — від 7,5 грн до 8,5 грн

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн

Львівська область — від 4 грн до 6 грн

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн

Одеська область — від 4 грн до 5 грн

Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн

Сумська область — від 3 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн

Харківська область — від 4 грн до 6 грн

Хмельницька область — від 2,5 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 2 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні, алюмінію та міді в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на нержавійку в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.