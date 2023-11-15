Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 15 листопада 2023

Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні
Чорні метали, такі як залізо, сталь та чавун, є одними з найважливіших матеріалів у світі. Вони використовуються в різних галузях промисловості, від будівництва та машинобудування до виробництва електроніки та побутової техніки. Чорні метали мають велике значення для світової економіки, тому що використовуються у виробництві товарів та виробів, які необхідні для нашого повсякденного життя. Переробка чорних металів — це процес відновлення металів з металобрухту. Це допомагає скоротити забруднення навколишнього середовища та заробити непогані гроші.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.
Цікаві факти про сталь
Чорні метали — це метали, які містять залізо. До залізних металів відносяться коване залізо, чавун та сталь. Оскільки чорні метали і феритні сплави мають корисні властивості, такі як висока міцність на розрив і довговічність, вони широко використовуються у будівельній галузі: від житлових будинків до хмарочосів і мостів.
Чорні метали також застосовуються у великих трубобудівних заводах, автомобілебудуванні, промислових контейнерах та залізницях. Хоча вони міцні та довговічні, вони схильні до корозії через велику кількість вуглецю в них, за винятком кованого заліза, яке занадто "чисте", щоб бути вразливим до окислення, та нержавіючої сталі, яка містить хром для захисту від іржі.
Низьковуглецева сталь, також відома як м'яка сталь, є типом чорного металу, який містить низький відсоток вуглецю. Це один з найпопулярніших металів, через його доступність і універсальність. М'яка сталь широко використовується в будівництві, автомобілебудуванні та загальному машинобудуванні.
Високовуглецева сталь — це тип чорного металу, який містить високий відсоток вуглецю. В результаті виходить матеріал з чудовою твердістю та зносостійкістю. Високовуглецева сталь зазвичай використовується при виробництві ріжучого інструменту, пружин і високоміцних дротів.
Сталь є найбільш перероблюваним металом у світі. У 2019 році 32% усієї сталі, що виробляється у світі, було виготовлено з переробленого металу.
Як правильно здавати металобрухт
Для виробництва сталей та чавунів широко використовується переробка металевих виробів, що підлягають утилізації у вигляді металобрухту. Цей підхід не тільки сприяє ефективному вторинному використанню металу, але також забезпечує економію природних ресурсів та знижує негативний вплив на навколишнє середовище, а за правильної організації процесу може принести значний прибуток.
Для максимізації вигоди від здавання металобрухту важливо враховувати такі аспекти:
- Розділяйте металобрухт на чорні та кольорові метали, враховуючи, що кольорові метали, як правило, оцінюються вище.
- Відокремлюйте нержавіючу сталь від вуглецевої, оскільки нержавіюча сталь зазвичай більш цінна через наявність .
- Розбирайте складні металеві вироби на складові, щоб полегшити їх подальшу переробку.
- Видаляйте іржу та інші небажані домішки, а також позбавляйтеся неметалічних компонентів у брухті.
- При можливості розрізайте великі металеві конструкції на дрібніші частини, що спрощує процес переробки.
Ціни на брухт чорних металів
Середні ціни по областях України за 1 кг чермета, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду та стану металобрухту:
Київська область — від 3 грн до 5 грн
Вінницька область — від 3 грн до 4 грн
Дніпропетровська область — від 5 грн до 5,5 грн
Житомирська область — від 3 грн до 5 грн
Закарпатська область — від 2,5 грн до 4,5 грн
Запорізька область — від 7,5 грн до 8,5 грн
Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн
Кіровоградська область — від 3 грн до 4,5 грн
Львівська область — від 4 грн до 6 грн
Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн
Одеська область — від 4 грн до 5 грн
Полтавська область — від 3,5 грн до 5 грн
Сумська область — від 3 грн до 5 грн
Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн
Харківська область — від 4 грн до 6 грн
Хмельницька область — від 2,5 грн до 4 грн
Черкаська область — від 2 грн до 4 грн
Чернівецька область — від 2 грн до 4,5 грн
Чернігівська область — від 3 грн до 4,5 грн
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні, алюмінію та міді в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.
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