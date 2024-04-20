Цены на медь и цветные металлы в Украине на 20 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Bloomberg

Цены на металлолом меди остаются стабильно высокими, делая ее сдачу на переработку очень выгодной. Это стимулирует предприятия и индивидуальных предпринимателей активно сдавать медь на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в апреле.

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Интересные факты о меди

Медь — это очень ценный металл, который используется в разных сферах человеческой деятельности уже на протяжении тысяч лет. Этот металл известен еще из древнего Египта, где использовался для изготовления украшений и монет. Считается, что именно медь была одним из первых металлов, которые человечество стало использовать для различных целей, что обозначило начало металлургии.

Одним из интересных фактов о меди является то, что этот металл достаточно хороший проводник тепла и электричества. Поэтому он широко используется в электротехнике и строительстве. Например, известно, что электрические кабели часто имеют медное покрытие или сердечник, поскольку медь хорошо производит электрический ток и не нагревается от него.

Куда выгоднее сдавать медь на лом

Обычно выгодно сдавать медь на металлоломные предприятия или на перерабатывающие заводы, специализирующиеся на обработке металлических отходов. Они готовы платить более высокую цену по сравнению с простыми сборщиками или скупщиками металлолома.

Однако стоит обратить внимание на то, что цены на медный лом могут изменяться в зависимости от рыночных условий и спроса на металл. Поэтому перед сдачей меди на металлолом целесообразно исследовать рынок и сравнить условия разных пунктов сбора для получения максимальной выгоды.

Как формируются цены на металл в Украине

Экономист Андрей Новак убежден, что сегодня основными факторами, влияющими на стоимость металла в Украине, являются логистика, а также цены на энергоресурсы и сырье (в частности, уголь). При этом логистика занимает от 20 до 25% себестоимости продукции.

Он добавил, что российское вторжение болезненно ударило по металлургической промышленности Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — сказал Новак.

Цены на металлолом в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 апреля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 210 до 245 грн;

Винницкая область — от 190 до 260 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 255 грн;

Житомирская область — от 170 до 205 грн;

Закарпатская область — от 185 до 215 грн;

Запорожская область — от 195 до 235 грн;

Ивано-Франковская область — от 195 до 230 грн;

Кировоградская область — от 195 до 240 грн;

Львовская область — от 190 до 265 грн;

Николаевская область — от 210 до 260 грн;

Одесская область — от 240 до 270 грн;

Полтавская область — от 190 до 255 грн;

Сумская область — от 195 до 240 грн;

Тернопольская область — от 185 до 245 грн;

Харьковская область — от 235 до 270 грн;

Хмельницкая область — от 245 до 280 грн;

Черкасская область — от 220 до 265 грн;

Черновицкая область — от 190 до 255 грн;

Черниговская область — от 190 до 255 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в апреле. Еще мы собрали цены на черный металл, золото и алюминий.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.