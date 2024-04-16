Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на алюміній в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів у квітні arrow

Ціни на алюміній в Україні — скільки ви отримаєте за 1 кг кольорових металів у квітні

16 квітня 2024 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 16 квітня 2024 року
Відливання металу. Фото: Bloomberg
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Щодня ви використовуєте багато виробів, що були виготовлені саме з алюмінію. Від велосипедних рам і драбин до поштових скриньок і віконних рам, садових меблів і навіть автомобільних дисків — алюміній зустрічається в різних предметах побуту. Крім того, певно кожен з нас використовував фольгу для пакування залишків їжі. Вона теж створена с цього металу. Переробка алюмінію є досить вигідною справою. За цей метал платять високу ціну на пунктах приймання, адже цей метал можна переробляти нескінченну кількість разів.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у квітні.

Читайте також:

Цікаві факти про алюміній

Алюміній складає приблизно 7% місячного ґрунту на Місяці поряд з безліччю інших матеріалів. Це дає можливість планувати видобуток корисних копалин на Місяці у майбутньому.

Приблизно 75 відсотків всього алюмінію, який колись використовувався для виробництва предметів, все ще використовується сьогодні завдяки переробці. Алюмінієва банка проходить в середньому 60 днів між купівлею в супермаркеті, викиданням, переробленням, повторною обробкою і, нарешті, поверненням на полицю місцевого супермаркету у вигляді нової тари для напоїв.

Переробка алюмінію потребує на 95% менше енергії, ніж потрібно для виробництва нового алюмінію з бокситової руди. Економія енергії за рахунок перероблення лише однієї алюмінієвої банки еквівалентна живленню телевізора протягом 3 днів.

Алюміній не магнітний і іскростійкий переважно завдяки тонкому шару окислення, що утворюється при контакті з повітрям (що робить його стійким до корозії).

Алюміній використовується при виробництві кавових капсул як найбільш ефективний метод збереження якості напою. Цей метал не вступає в хімічні реакції з кавою, що допомагає зберегти її аромат і смакові якості протягом тривалого часу.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні через російське вторгнення із потужних металургійних виробників залишився лише завод "АрселорМiттал", який розташований у Кривому Розі. Експерт додав, що більшість металургійних підприємств та гірничозбагачувальних комбінатів країни знаходиться на сході, тому про відновлення їх роботи можна буде говорити лише після закінчення війни та отримання безпекових гарантій.

Також Пендзин зауважив, що експорт металургійної продукції наразі обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Як правильно здавати алюміній до пунктів приймання

Ціни на алюміній у пунктах приймання вторинної сировини можуть змінюватися залежно від кількох факторів, таких як стан металу та наявність домішок. Серед алюмінієвих виробів особливо цінуються дроти, кабелі, розподільні щити та реле, а також алюмінієві профілі. Водночас звичайна алюмінієва стружка та банки зазвичай мають нижчу вартість.

Щоб максимізувати прибуток від здачі алюмінію, рекомендується дотримуватися зазначених рекомендацій.

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні вироби можуть оцінюватися по-різному. Це допоможе уникнути оцінки всього брухту за найнижчим тарифом.

Очистіть алюмінієвий брухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло, щоб підвищити його вартість. Видаліть ізоляцію з кабелів та дротів, оскільки це може впливати на загальну вагу, а отже, вартість металу.

Намагайтеся позбутися корозії на алюмінієвих виробах. Хоча алюміній не схильний до іржі, на ньому можуть бути сліди корозії від інших металів. Також розгляньте можливість накопичення алюмінієвого брухту та його здачі оптом, щоб отримати вигідніші умови від пунктів приймання.

Ціни на алюміній в Україні у квітні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 65 грн;

Вінницька область — від 50 до 75 грн;

Волинська область — 45 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 40 до 45 грн;

Житомирська область — від 40 до 55 грн;

Закарпатська область — від 45 до 70 грн;

Запорізька область — від 45 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 50 грн;

Львівська область — від 35 до 50 грн;

Миколаївська область — від 45 до 55 грн;

Одеська область — від 40 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 40 до 45 грн;

Сумська область — від 30 до 40 грн;

Тернопільська область  —  від 40 до 55 грн;

Харківська область —  від 45 до 80 грн;

Хмельницька область — від 35 до 45 грн;

Черкаська область — від 50 до 60 грн;

Чернівецька область — від 40 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 55 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на мідьчорний метал та латунь.

Ми також повідомляли, що РФ і Китай торгують міддю під виглядом брухту, щоб уникнути санкцій. Після запровадження обмежень США у лютому 2022 року Китай став одним з основних напрямків для російських компаній, які прагнуть експортувати свої товари.

гроші
Україна
ціни в Україні
ціни
металолом
вторсировина
алюміній
метал

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем