Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 20 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

Ціни на брухт міді залишаються стабільно високими, роблячи її здачу на переробку дуже вигідною. Це стимулює підприємства та індивідуальних підприємців активно здавати мідь на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у квітні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це дуже цінний метал, який використовується в різних сферах людської діяльності вже протягом тисяч років. Цей метал відомий ще з давнього Єгипту, де він використовувався для виготовлення прикрас і монет. Вважається, що саме мідь була одним з перших металів, які людство почало використовувати для різноманітних цілей, що позначило початок металургії.

Одним з цікавих фактів про мідь є те, що цей метал є досить хорошим провідником тепла і електрики. Через це він широко використовується в електротехніці та будівництві. Наприклад, відомо, що електричні кабелі часто мають мідне покриття або сердечник, оскільки мідь добре проводить електричний струм і не нагрівається від нього.

Куди вигідніше здавати мідь на брухт

Зазвичай вигідно здавати мідь на металобрухтові підприємства або в переробні заводи, які спеціалізуються на обробці металевих відходів. Вони готові сплачувати вищу ціну порівняно з простими збирачами чи скупщиками металобрухту.

Однак варто звернути увагу на те, що ціни на мідний брухт можуть змінюватися залежно від ринкових умов та попиту на метал. Тому перед здачею міді на брухт доцільно дослідити ринок та порівняти умови різних пунктів збору для отримання максимальної вигоди.

Як формуються ціни на метал в Україні

Економіст Андрій Новак переконаний, що сьогодні основними факторами, які впливають на вартість металу в Україні, є логістика, а також ціни на енергоресурси та сировину (зокрема вугілля). При цьому логістика наразі займає від 20 до 25% собівартості продукції.

Він додав, що російське вторгнення болісно вдарило по металургійній промисловості України.

"Російська війна проти України завдала дуже великих втрат економіці. Найбільші втрати отримав саме металургійний сектор — на рівні з енергетичним. Під тимчасову окупацію і фактично повне знищення потрапили саме металургійні заводи на сході та півдні України. Найбільші втрати — це завод імені Ілліча та "Азовсталь" у тимчасово окупованому Маріуполі. Вони займали найбільшу частку виробництва металу в Україні", — сказав Новак.

Ціни на брухт міді в Україні у квітні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 20 квітня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 245 грн;

Вінницька область — від 190 до 260 грн;

Дніпропетровська область — від 190 до 255 грн;

Житомирська область — від 170 до 205 грн;

Закарпатська область — від 185 до 215 грн;

Запорізька область — від 195 до 235 грн;

Івано-Франківська область — від 195 до 230 грн;

Кіровоградська область — від 195 до 240 грн;

Львівська область — від 190 до 265 грн;

Миколаївська область — від 210 до 260 грн;

Одеська область — від 240 до 270 грн;

Полтавська область — від 190 до 255 грн;

Сумська область — від 195 до 240 грн;

Тернопільська область — від 185 до 245 грн;

Харківська область — від 235 до 270 грн;

Хмельницька область — від 245 до 280 грн;

Черкаська область — від 220 до 265 грн;

Чернівецька область — від 190 до 255 грн;

Чернігівська область — від 190 до 255 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на чорний метал, золото та алюміній.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.