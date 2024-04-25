Цены на медь и цветные металлы в Украине на 25 апреля 2024 года

Рабочий в одном из цехов Запорожского завода ферросплавов. Фото: УНІАН

Цены на металлолом меди в Украине остаются стабильными и высокими, что делает выгодным сдачу этого материала на переработку. Этот тренд стимулирует предприятия и индивидуальных предпринимателей активно сдавать медный лом на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в апреле.

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Интересные факты о меди

Медь используется человечеством более 10 000 лет и является одним из старейших металлов, используемых людьми. Она очень хороший проводник тепла и электричества, поэтому широко используется в электротехнике и строительстве.

Этот металл обладает антимикробным свойством, поэтому он может снижать количество микробов на своей поверхности. Поэтому он часто используется для изготовления медицинских приборов и посуды.

Медь может изменять цвет под влиянием атмосферных условий. К примеру, под влиянием влаги и кислорода она покрывается зеленым отложением, известным как патина.

В природе медь обычно встречается в виде минерала, известного как холкопирит. Для получения чистой меди ее необходимо извлечь из руды путем плавления и разливки. Медь очень крепкая и долговечная металлическая сплава, поэтому она часто используется для изготовления трубопроводов и кабелей.

В некоторых культурах медь имеет духовное значение и считается символом благополучия и благополучия.

Куда выгоднее сдавать медь на лом

Сдача меди на лом может быть выгодна в специализированных пунктах по приему металлолома или на заводах по переработке металлов. Такие пункты могут предложить лучшую цену меди, поскольку они специализируются на обработке этого материала. Также важно учесть стоимость транспортировки на место сдачи, чтобы максимизировать прибыль от сдачи меди на переработку.

В любом случае, это выгодный вариант для заработка, поскольку этот металл является драгоценным и популярным в производстве. Перед сдачей лома следует тщательно подготовить его к переработке, обеспечив отсутствие загрязнений и других металлических соединений. Также следует изучить рыночные цены на медный лом и выбрать наиболее выгодное предложение от пунктов приема. Правильно организованный процесс сдачи меди может принести хороший доход и поможет в оптимальном использовании ресурсов.

Как формируются цены на металл в Украине

Экономист Андрей Новак подчеркивает, что на сегодняшний день основными факторами, влияющими на цену металла в Украине, являются логистика, цены на энергоресурсы и сырье, в частности, уголь. По его словам, логистика составляет от 20% до 25% стоимости продукции.

Подчеркивая важность этих факторов, эксперт отметил, что российское вторжение существенно ударило по металлургической промышленности Украины.

"Российская война против Украины нанесла очень большие потери экономике. Наибольшие потери получил именно металлургический сектор — на уровне энергетического. Во временную оккупацию и фактически полное уничтожение попали именно металлургические заводы на востоке и юге Украины. Наибольшие потери — это завод имени Ильича и "Азовсталь "Во временно оккупированном Мариуполе. Они занимали наибольшую долю производства металла в Украине", — сказал Новак.

Цены на металлолом в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 20 апреля 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 220 до 255 грн;

Винницкая область — от 200 до 265 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 250 грн;

Житомирская область — от 185 до 235 грн;

Закарпатская область — от 195 до 265 грн;

Запорожская область — от 195 до 265 грн;

Ивано-Франковская область — от 210 до 265 грн;

Кировоградская область — от 190 до 260 грн;

Львовская область — от 195 до 270 грн;

Николаевская область — от 220 до 265 грн;

Одесская область — от 240 до 290 грн;

Полтавская область — от 195 до 275 грн;

Сумская область — от 210 до 270 грн;

Тернопольская область — от 195 до 265 грн;

Харьковская область — от 245 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 255 до 285 грн;

Черкасская область — от 225 до 295 грн;

Черновицкая область — от 195 до 270 грн;

Черниговская область — от 190 до 260 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на золото, латунь и чермет.

Также мы писали, что в мире снова растут цены на нефть. Цена барреля нефти марки Brent выросла более чем на 4 процента из-за опасений о возможных нарушениях цепочки поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке.