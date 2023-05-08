Цены на нефть колеблются — к чему готовится рынок горючего

Цены на нефть колеблются: к чему готовиться рынку горючего
На украинском топливном рынке на этой неделе (8-14 мая) ожидается снижение стоимости бензина и дизтоплива на заправочных станциях. В основном, это обусловлено падением цен на нефть, которое наблюдалось на прошлой неделе.
Такой прогноз озвучил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.
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"Мы ждем, что на этой неделе этот тренд падения цен распространится и на АЗС. У операторов АЗС сейчас достаточно большая маржа и они будут снижать цены, кто на потолке, а кто маркетинговыми ходами. Так, сеть АЗС Amic недавно объявила о скидке выходного дня в 3 грн/л", — рассказал эксперт.
При этом уровень потребления топлива несколько повысился по сравнению с апрелем. Ключевой причиной стали строительные работы и активизация зерновозов до окончания "зернового соглашения". Так, по его словам, у перевозчиков начинают возникать проблемы на западных пограничных переходах.
"Поляки не пропускают зерновозы и начали понемногу требовать возвращения разрешений на пересечение границ", — отметил Леушкин.
Однако, невзирая на активизацию спроса и новости о повышении акцизов и НДС, повышение стоимости горючего пока ждать не стоит.
На прошлой неделе мировые цены на нефть резко упали даже на фоне решения о сокращении добычи странами ОПЕК+. В частности, стоимость "черного золота" марки Brent опустилась до 75,3 доллара за баррель.
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Напомним, по прогнозу НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.
Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.