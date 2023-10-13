Нефть в мире дорожает на фоне событий в Израиле, — Bloomberg

Добыча нефти. Фото: Freepik

В мире ценовые скачки на нефть завершают нестабильную неделю, что вызвано войной Израиля и террористами радикальной палестинской исламистской военизированной группировки ХАМАС. В пятницу, 13 октября, "черное золото" снова резко подорожало.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Как отмечает агентство, стоимость нефти стремительно выросла из-за опасений, что боевые действия между Израилем и ХАМАСом спровоцируют дестабилизацию на Ближнем Востоке и ограничат мировые предложения. В частности, Иран уже заявил о возможности открытия нового фронта конфликта.

Так, цена на "черное золото" марки West Texas Intermediate поднялась выше 85 долларов за баррель, прибавив в стоимости около 3%.

При этом самый большой ценовой всплеск произошел в начале недели после нападения ХАМАСа на Израиль. Впоследствии стоимость нефти опустилась в ожидании, что конфликт сдержат. Однако министр иностранных дел Ирана предупредил, что поддерживаемые Тегераном боевики могут открыть новый фронт в войне Израиля против ХАМАСа, если блокада Сектора Газа Израилем продолжится.

Сейчас трейдеры пытаются учесть возможность вовлечения в войну Ирана, поставщика оружия и денег для ХАМАСа. Результатом стали большие колебания основных цен.

"Текущие условия торговли, несомненно, предназначены для смелых и авантюристов", — заявили аналитики брокерской компании PVM Oil Associates Ltd.

Сообщается, что наибольшее увеличение запасов сырой нефти в США помогло снизить цены.

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