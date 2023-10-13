Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на нефть резко выросли из-за событий в Израиле, — Bloomberg arrow

Цены на нефть резко выросли из-за событий в Израиле, — Bloomberg

13 октября 2023 14:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нефть в мире дорожает на фоне событий в Израиле, — Bloomberg
Добыча нефти. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В мире ценовые скачки на нефть завершают нестабильную неделю, что вызвано войной Израиля и террористами радикальной палестинской исламистской военизированной группировки ХАМАС. В пятницу, 13 октября, "черное золото" снова резко подорожало.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Читайте также:

Детальнее о ситуации с нефтью

Как отмечает агентство, стоимость нефти стремительно выросла из-за опасений, что боевые действия между Израилем и ХАМАСом спровоцируют дестабилизацию на Ближнем Востоке и ограничат мировые предложения. В частности, Иран уже заявил о возможности открытия нового фронта конфликта.

Так, цена на "черное золото" марки West Texas Intermediate поднялась выше 85 долларов за баррель, прибавив в стоимости около 3%.

 

цены на нефть
Источник: Bloomberg

При этом самый большой ценовой всплеск произошел в начале недели после нападения ХАМАСа на Израиль. Впоследствии стоимость нефти опустилась в ожидании, что конфликт сдержат. Однако министр иностранных дел Ирана предупредил, что поддерживаемые Тегераном боевики могут открыть новый фронт в войне Израиля против ХАМАСа, если блокада Сектора Газа Израилем продолжится.

Сейчас трейдеры пытаются учесть возможность вовлечения в войну Ирана, поставщика оружия и денег для ХАМАСа. Результатом стали большие колебания основных цен.

"Текущие условия торговли, несомненно, предназначены для смелых и авантюристов", — заявили аналитики брокерской компании PVM Oil Associates Ltd.

Сообщается, что наибольшее увеличение запасов сырой нефти в США помогло снизить цены.

Напомним, в Украине цены на автомобильных заправочных станциях находятся на максимальных показателях с тех пор, как состоялся второй этап возврата довоенных налогов на горючее. Эксперты рассказали, какой может быть стоимость зимой-2023-2024.

Также мы писали, что на днях мировые цены на нефть существенно выросли на фоне событий в Израиле, а эксперты оценили, как изменения скажутся на рынке горючего.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз