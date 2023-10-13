Нафта у світі дорожчає на тлі подій в Ізраїлі, — Bloomberg

Видобуток нафти. Фото: Freepik

У світі цінові стрибки на нафту завершують нестабільний тиждень, що викликано війною Ізраїлю та терористами радикального палестинського ісламістського воєнізованого угруповання ХАМАС. У п'ятницю, 13 жовтня, "чорне золото" знову різко подорожчало.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Як зазначає агенція, вартість нафти стрімко зросла через побоювання, що бойові дії між Ізраїлем та ХАМАСом спровокують дестабілізацію на Близькому Сході і обмежать світові пропозиції. Зокрема, Іран вже заявив про можливість відкриття нового фронту конфлікту.

Так, ціна на "чорне золото" марки West Texas Intermediate піднялась вище 85 доларів за барель, додавши у вартості приблизно 3%.

При цьому найбільший ціновий сплеск стався на початку тижня, після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Згодом вартість нафти опустилась в очікуванні, що конфлікт стримають. Проте міністр закордонних справ Ірану попередив, що підтримувані Тегераном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти ХАМАСу, якщо блокада Сектора Гази Ізраїлем продовжиться.

Зараз трейдери намагаються врахувати можливість залучення у війну Ірану, постачальника зброї та грошей для ХАМАСу. Результатом стали великі коливання основних цін.

"Поточні умови торгівлі, безсумнівно, призначені для сміливих і авантюристів", - заявили аналітики брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd.

Повідомляється, що найбільше збільшення запасів сирої нафти в США допомогло знизити ціни.

Нагадаємо, в Україні ціни на автомобільних заправних станціях перебувають на максимальних показниках відтоді, як відбувся другий етап повернення довоєнних податків на пальне. Експерти розповіли, якою може бути вартість взимку-2023-2024.

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