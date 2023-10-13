Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на нафту різко зросли через події в Ізраїлі, — Bloomberg arrow

Ціни на нафту різко зросли через події в Ізраїлі, — Bloomberg

13 жовтня 2023 14:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нафта у світі дорожчає на тлі подій в Ізраїлі, — Bloomberg
Видобуток нафти. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У світі цінові стрибки на нафту завершують нестабільний тиждень, що викликано війною Ізраїлю та терористами радикального палестинського ісламістського воєнізованого угруповання ХАМАС. У п'ятницю, 13 жовтня, "чорне золото" знову різко подорожчало.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Читайте також:

Детальніше про ситуацію з нафтою

Як зазначає агенція, вартість нафти стрімко зросла через побоювання, що бойові дії між Ізраїлем та ХАМАСом спровокують дестабілізацію на Близькому Сході і обмежать світові пропозиції. Зокрема, Іран вже заявив про можливість відкриття нового фронту конфлікту.

Так, ціна на "чорне золото" марки West Texas Intermediate піднялась вище 85 доларів за барель, додавши у вартості приблизно 3%.

 

ціни на нафту
Джерело: Bloomberg

При цьому найбільший ціновий сплеск стався на початку тижня, після нападу ХАМАСу на Ізраїль. Згодом вартість нафти опустилась в очікуванні, що конфлікт стримають. Проте міністр закордонних справ Ірану попередив, що підтримувані Тегераном бойовики можуть відкрити новий фронт у війні Ізраїлю проти ХАМАСу, якщо блокада Сектора Гази Ізраїлем продовжиться.

Зараз трейдери намагаються врахувати можливість залучення у війну Ірану, постачальника зброї та грошей для ХАМАСу. Результатом стали великі коливання основних цін.

"Поточні умови торгівлі, безсумнівно, призначені для сміливих і авантюристів", - заявили аналітики брокерської компанії PVM Oil Associates Ltd.

Повідомляється, що найбільше збільшення запасів сирої нафти в США  допомогло знизити ціни.

Нагадаємо, в Україні ціни на автомобільних заправних станціях перебувають на максимальних показниках відтоді, як відбувся другий етап повернення довоєнних податків на пальне. Експерти розповіли, якою може бути вартість взимку-2023-2024.

Також ми писали, днями світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі подій в Ізраїлі, а експерти оцінили, як зміни позначаться на ринку пального.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз