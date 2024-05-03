Нефть и газ — НБУ прогнозирует новые цены в ближайшие годы

Газовые вентили. Фото: Reuters

Национальный банк Украины (НБУ) сделал прогноз мировых цен на нефть и природный газ на ближайшие три года. В частности, регулятор ожидает понижения стоимости голубого топлива.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ (апрель 2024 года).

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Согласно прогнозу Нацбанка, в 2024 году мировая стоимость "черного золота" будет колебаться в рамках 80-90 долларов за баррель.

При этом рекордная добыча в Соединенных Штатах, углубление производства Ливией, Ираном и Анголой на фоне меньшего спроса со стороны Китая будут оказывать давление на снижение цен.

В свою очередь, политика ограничения предложения ОПЕК+ и ожидаемое оживление спроса в Соединенных Штатах и странах Европы, в частности, будущее монетарное смягчение политики Центробанков стран будут удерживать цены от снижения.

В среднем стоимость нефти марки Brent в 2023 году упала на 17,2% до 82,6 долларов за баррель. Как ожидает НБУ:

в 2024 году — цена вырастет на 2,2% до 84,4 долларов;

в 2025 году — упадет на 11,5% до 74,7 долларов;

в 2026 году — упадет на 2,1% до 73,1 долларов баррель.

Источник: НБУ

Какими будут цены на природный газ

По прогнозу Нацбанка, стоимость голубого топлива на европейских рынках будет постепенно снижаться благодаря наращиванию производства сжиженного природного газа, прежде всего в Соединенных Штатах и Катаре, поставкам более дешевого газа в КНР и Индию, что уменьшит конкуренцию за сжиженный природный газ со стороны стран Азии, а также наращиванию производства "зеленой" энергии и сбалансированного накопления запасов ресурса.

"Геополитическая напряженность будет оставаться ключевым источником неопределенности. Угрозы судоходству в Красном море привели к увеличению стоимости и продлению сроков доставки поставщиками. В случае эскалации этот фактор может привести к возобновлению ценового давления на рынках энергоносителей", — отмечается в отчете.

По прогнозу НБУ, цены на хабе TTF в Нидерландах будут следующие:

в 2024 году — упадут на 26,8% до 340,8 долларов за тысячу кубометров;

в 2025 году — повысятся на 12,9% до 384,7 долларов;

в 2026 году — упадут на 12,5% до 336,5 долларов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.

Также мы писали, что в мае 2024 года граждане, имеющие право на помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг, получат меньший ее размер. Это связано со сроками отопительного сезона, завершившегося в середине предыдущего месяца.