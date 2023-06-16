Цены на недвижимость — в каких странах ЕС самые дешевые квартиры

Жилые дома в Польше. Фото: Freepik

В ряде стран Европейского Союза (ЕС) на рынке недвижимости есть достаточно выгодные предложения для тех, кто мечтает приобрести жилье. Некоторые квартиры соответствуют стоимости в столице Украины.

Об этом информирует издание Biz.today.

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Привлекательные предложения фиксируют в Болгарии, Латвии, Румынии, Хорватии и Польше. Цена неоднородна и варьируется в зависимости от расположения и состояния недвижимости.

В Латвии можно найти самые дешевые дома и квартиры из всех стран Европы. В частности, в Риге нужно отдать около 1,5 тыс. долл. (59,85 тыс. грн) за один квадратный метр. Есть варианты по 1 тыс. долл. (39,9 тыс. грн.) за один квадратный метр и дешевле, но без ремонта. На периферии стоимость ниже — есть жилье, где один квадрат стоит 300 долларов (11,97 тыс. грн).

В Румынии цены стартуют за квартиру от 30-40 тыс. евро (1,197 млн — 1,596 млн грн).

В Хорватии — от 50-60 тыс. евро (1,995 млн грн — 2,394 млн грн), частные дома на окраине будут стоить от 100-150 тысяч евро (3,99 млн — 5,985 млн грн).

В Польше похожая ситуация с Хорватией. В частности, цены в Варшаве на квартиры стартуют от 50-60 тыс. евро (1,995 млн — 2,394 млн грн), частные дома на окраине — от 100-150 тыс. евро (3,99 млн — 5,985 млн грн). Однако стоимость может меняться в зависимости от ситуации на рынке.

В Болгарии стоимость на квартиры в среднем начинается с 30-40 тыс. евро (1,197 млн грн — 1,596 млн грн), загородные дома — от 50-60 тыс. евро (1,995 млн грн — 2,394 млн грн). В туристических регионах — стоимость выше.

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

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