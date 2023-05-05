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Цены на топливо изменятся уже в июле: детали прогноза НБУ

5 мая 2023 11:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо — в НБУ дали прогноз на этот год
Заправка автомобиля в АЗС. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ) за апрель 2023 года.

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Как отмечают в НБУ, в этом году горючее в Украине будет дорожать из-за возврата налогов на довоенный уровень. Однако в дальнейшем цены должны стабилизироваться.

Так, в начале года темпы удорожания горючего значительно уменьшились (до 27,9% г/г в марте) под влиянием падения мировых цен на нефть, значительных запасов, накопленных бизнесом и населением, сокращения спроса в условиях уменьшения дефицита э/э и теплой погоды.

"Стабилизация цен на горючее способствовала снижению темпов удорожания транспортных услуг, а также ослаблению давления этой компоненты на ИПЦ из-за вторичных эффектов", — пишут специалисты.

По прогнозу, в июне цены на горючее могут просесть, но с июля возобновится рост.

Это будет отражать влияние сравнительной базы из-за топливного кризиса минувшей весной и налоговых изменений, в частности прошлогоднюю отмену акцизов и снижение ставки НДС, возобновление довоенного налогообложения горючего с этого июля.

"В дальнейшем цены на топливо стабилизируются благодаря постепенному снижению мировых цен на нефть, а начиная с 2024 года топливная компонента будет способствовать торможению общей инфляции, как напрямую, так и через вторичные эффекты", — прогнозируют в НБУ.

В Нацбанке ожидают эффекта переноса стоимости горючего на цены других товаров и услуг. Ценовое давление усилится, вырастет стоимость транспортных услуг.

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Напомним, ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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