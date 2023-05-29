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Цены на топливо изменились: сколько стоит бензин, дизель и автогаз

29 мая 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на горючее изменились — сколько стоит 29 мая
Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинских автозаправочных станциях за неделю изменилась стоимость топлива. Цены на некие виды бензинов и дизель снизились.

Об этом свидетельствует информация портала Auto.ria.

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Так, 29 мая средняя стоимость бензина марки A-95 остановилась на отметке 44,93 гривны за литр, хотя неделю назад стоила 45,02.

Премиальный А-95+ продается в среднем за 47,57 грн/л., 22 мая стоил 47,60.

Цена на бензин A-92 — 43,38 грн/л., а неделю назад продавали за 43,44.

Стоимость дизельного топлива в среднем составляет 43,48 гривны за литр, 22 мая дизель реализовывался за 43,59.

Цена автомобильного газа в среднем — 21,79 грн/л., неделю назад стоил 21,77.

бензин

Прогнозы по стоимости топлива

По прогнозу главы Налогового комитета ВР Даниила Гетманцева, в июле возможен возврат довоенной ставки НДС на топливо в размере 20% с нынешних 7%. Однако сейчас невозможно предсказать, как будет вести себя цена на горючее, поскольку частичный возврат довоенных налогов, состоявшийся в октябре прошлого года, не привел к удорожанию.

Напротив, топливо подешевело с учетом мировой конъектуры цен на нефть. Сегодня маржинальность этого рынка достаточно высока, нефтетрейдеры неплохо зарабатывают. Такая же ситуация была в 2022 году и наценка была достаточно высокой. Поэтому часть возобновившегося налога они возьмут на себя, а часть переведут на потребителя. По подсчетам это должно быть на уровне 3-5 гривен, добавил Гетманцев.

Напомним, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что в Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на горючее спровоцирует негативные последствия для населения. Ожидают существенного роста цен на продукты и ухудшения качества бензина.

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