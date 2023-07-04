Цены на продукты во время войны: правительство приняло важное решение
В Украине правительство продлило срок действия государственного регулирования цен. Речь идет о граничных наценках на ряд отечественной продукции.
Это прописано в соответствующем правительственном постановлении №650.
Регулировка цен во время войны
Согласно решению правительства, на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения установлен предельный уровень торговой надбавки на продукцию, которая считается социально значимой:
- мука пшеничная высшего сорта;
- молоко пастеризованное (жирность 2,5% в пленке)
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушки куриные/четверти тушки куриной);
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
В то же время, в случае обозначения этих продуктов органическими — регулирование на них не распространится.
Документ также предусматривает, что магазины и другие оптовые покупатели должны производить расчет за товары с ограниченной наценкой, а также за гречку, сахар, вермишель, масло (72,5%) и минеральную воду в течение десяти дней со дня выставления счетов.
Завышение цен на социальные продукты
Следует отметить, что в прошлом военном году специалисты Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявили ряд нарушений по результатам проверок столичных магазинов. Продавцы злоупотребляли ценами на продукты, которые считаются социально значимыми.
Как отметили в ведомстве, магазины нарушали правительственное требование предотвращать неконтролируемый рост цен из вышеуказанного перечня. Тех, кто заявил, что "не знал" о существовании такого постановления, оштрафоваkb.
Больше о ценах
Напомним, Украине в скором времени ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.
Также мы писали, что украинским гражданам придется вскоре осуществлять онлайновую торговлю по новым правилам. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон.