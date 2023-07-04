Цены на продукты во время войны — правительство приняло важное решение

Продавец обслуживает покупателей. Фото: Новини. LIVE

В Украине правительство продлило срок действия государственного регулирования цен. Речь идет о граничных наценках на ряд отечественной продукции.

Это прописано в соответствующем правительственном постановлении №650.

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Согласно решению правительства, на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения установлен предельный уровень торговой надбавки на продукцию, которая считается социально значимой:

мука пшеничная высшего сорта;

молоко пастеризованное (жирность 2,5% в пленке)

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушки куриные/четверти тушки куриной);

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

В то же время, в случае обозначения этих продуктов органическими — регулирование на них не распространится.

Документ также предусматривает, что магазины и другие оптовые покупатели должны производить расчет за товары с ограниченной наценкой, а также за гречку, сахар, вермишель, масло (72,5%) и минеральную воду в течение десяти дней со дня выставления счетов.

Завышение цен на социальные продукты

Следует отметить, что в прошлом военном году специалисты Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявили ряд нарушений по результатам проверок столичных магазинов. Продавцы злоупотребляли ценами на продукты, которые считаются социально значимыми.

Как отметили в ведомстве, магазины нарушали правительственное требование предотвращать неконтролируемый рост цен из вышеуказанного перечня. Тех, кто заявил, что "не знал" о существовании такого постановления, оштрафоваkb.

Больше о ценах

Напомним, Украине в скором времени ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют удорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.

Также мы писали, что украинским гражданам придется вскоре осуществлять онлайновую торговлю по новым правилам. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон.