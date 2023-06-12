Торгівля в інтернеті — для українців змінили правила

Дівчина працює за комп'ютером. Фото: Freepik

Українським громадянам доведеться невдовзі здійснювати онлайн-торгівлю за новими правилами. Верховна Рада (ВР) ухвалила відповідний закон.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Йдеться про закон "Про захист прав споживачів" авторства уряду. Зокрема, документ дозволятиме контролюючим органам закривати інтернет-магазини.

Окрім того, спори між покупцем та продавцем вирішуватимуться за допомогою спеціальних комісій, без необхідності звернення до суду, у разі, якщо вартість продукції не перевищуватиме 50 тис. гривень. Також без суду спецкомісії вирішуватимуть спори, що стосуються:

гарантії та відсутності заміни продукції;

порушення умов доставки.

Якщо споживач буде не згодний з рішенням комісії, тоді матиме право подати до суду.

Також документ передбачає появу Асоціації покупців — громадські об'єднання споживачів. Їм нададуть право здійснювати експертизи, робити позови та давати оцінку якості товару. Проти цієї норми виступали певні бізнес-союзи, які застерігали від корупції.

Комісіям з позасудового вирішення спорів та Союзу громадських об'єднань споживачів нададуть розширені повноваження з контролю за роботою бізнесу та покарання. Зокрема, вони матимуть право:

здійснювати додаткові перевірки підприємців;

виписувати штрафи;

встановлювати розмір відшкодування;

здійснювати обов'язкові навчання для бізнесу.

Ще закон забороняє "нечесну торгівлю". Якщо продавці проводять неіснуючі виграші та акції, вводять покупців в оману, то такі покупки можуть вважатися недійсними. У підсумку продавці будуть змушені повернути кошти покупцям.

Держпродспоживслужба матиме право звертатися до провайдера онлайн-послуг щодо обмеження доступу до сайту-порушника (або частини вебсайту чи програмного забезпечення) недобросовісних е-торговельних майданчиків. Зокрема, проблеми можуть чекати на ті магазини, які на порталі не вказують адресу та достовірну назву.

Як зазначив прем'єр в пояснювальній записці до проєкту, метою закону є гармонізація законодавства України з європейськими правилами.

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Нагадаємо, дату запровадження раніше анонсованих заходів щодо повернення довоєнних податків перенесли на невизначений термін. Норми повернуть не на початку липня, як очікувалося раніше.

Також ми писали, що за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, однак у липні 2023 року його планують скасувати.