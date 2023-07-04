Ціни на продукти під час війни — уряд ухвалив важливе рішення

Продавець обслуговує покупців. Фото: Новини. LIVE

В Україні уряд продовжив термін дії державного регулювання цін. Йдеться про граничні націнки на низку вітчизняної продукції.

Це прописано у відповідній урядовій постанові №650.

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Згідно з рішенням уряду, на період дії воєнного стану та упродовж трьох місяців після його завершення встановлено граничний рівень торговельної надбавки на продукцію, що вважається соціально значущою:

борошно пшеничне вищого сорту;

молоко пастеризоване (жирність 2,5% у плівці);

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушки курячі/четвертини тушки курячої);

батон;

олія соняшникова рафінована.

Водночас, у разі позначення цих продуктів як органічні — регулювання на них не пошириться.

Документ також передбачає, що магазини та інші гуртові покупці повинні здійснювати розрахунок за товари з обмеженою націнкою, а також за гречку, цукор, вермішель, масло (72,5%) та мінеральну воду упродовж десяти днів з дня виставлення рахунків.

Завищення цін на соціальні продукти

Варто зауважити, що минулого воєнного року фахівці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявили низку порушень за результатами перевірок столичних магазинів. Продавці зловживали з цінами на продукти, які вважаються соціально значущими.

Як зазначили у відомстві, магазини порушували урядову вимогу запобігати неконтрольованому зростанню цін із вищевказаного переліку. Тих, хто заявив, що "не знав" про існування такої постанови, оштрафували.

Більше про ціни

Нагадаємо, в Україні невдовзі очікується підвищення цін на низку продуктів. Експерти прогнозують подорожчання до 15% на тлі нових комунальних тарифів, а також вартості автомобільного пального у липні 2023 року.

Також ми писали, що українським громадянам доведеться невдовзі здійснювати онлайн-торгівлю за новими правилами. Верховна Рада (ВР) ухвалила відповідний закон.