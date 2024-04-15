Цены на мясо и колбасу в Украине по состоянию на апрель 2024 года

Цены на продукты в апреле — на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало
Несмотря на тяжелые испытания, через которые проходит экономика Украины с начала войны, украинские ритейлеры успешно сдерживают рост цен на продукты питания. Однако стоимость продовольственных товаров все же постепенно увеличивается. С началом полномасштабной войны в Украине практически все основные продукты заметно подорожали.
Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в апреле и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.
Что происходит с ценами на продукты в Украине в апреле
Согласно макроэкономическому и монетарному обзору, опубликованному Национальным банком Украины в апреле 2024 года, уровень инфляции в стране достиг исторически низкой отметки за период военного положения. В марте 2024 года этот показатель оказался ниже прогнозируемого.
Отмечается, что в начале весны инфляция продолжила замедление, уровень годовой инфляции снизился примерно до 3,5%. Данные Государственной службы статистики указывают, что более низкий уровень инфляции наблюдался только в октябре 2020 года — 2,6%.
Эксперты Нацбанка объяснили, что причиной снижения инфляции стал вторичный эффект благоприятного урожая сельскохозяйственных культур, собранных в прошлом году. В начале весны фермеры, опасаясь возможной порчи остатков урожая на складах после наступления тепла, активно вывели продукцию на внутренний рынок. Это привело, в частности, к снижению цен на овощи, что в свою очередь сдержало инфляционный рост.
О незначительном удешевлении пищевых продуктов в Украине говорят и в Государственной службе статистики. Там отметили, что средние цены в марте по сравнению с февралем упали на 0,2%.
За март цены на такие продукты несколько снизились:
- яйца подешевели на 16,4%;
- сахар — 2,5%;
- подсолнечное масло — 1,5%;
- овощи — 0,6%;
- мясо и мясопродукты — 0,4%;
- молоко — 0,3%.
Впрочем, были и те товары, цены на которые в марте, наоборот, выросли:
- фрукты — на 4,1%;
- масло — 0,8%;
- хлеб и хлебопродукты — 0,4%;
- безалкогольные напитки — 0,4%;
- макаронные изделия — 0,3%;
- рыба и продукты из рыбы — 0,2%;
- сыр и творог — 0,2%.
Кроме того, эксперты предупредили о росте стоимости традиционно используемых продуктов для приготовления блюд на Пасху. Это объясняется ростом спроса, а также повышением стоимости сырья и производственных затрат. Дорожать могут яйца, мясо, колбасные изделия и ингредиенты для выпечки. Аналитики отмечают, что перед праздником цены на эти продукты могут повышаться на 10-15%, однако после Пасхи они вероятнее всего вернутся к прежним уровням. В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая.
Также в последние дни в Украине начала быстро дешеветь свекла. Как отмечают аналитики портала East Fruit, снижение цены на свеклу вызвано уменьшением спроса на этот товар. Кроме того, рынок оказался под давлением из-за увеличения предложения некондиционной свеклы, которую производители стремятся продать в первую очередь.
Сегодня свекла в украинских хозяйствах продается по цене от 8 до 14 гривен за килограмм, что в среднем на 13% дешевле, чем на конец прошлой недели. Стоит отметить, что даже при таких обстоятельствах украинским производителям удается реализовывать столовую свеклу в среднем по цене вдвое выше, чем в первой половине апреля 2023 года.
Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в апреле
Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года
|Цена в грн по состоянию на 11 апреля 2024 года
|Разница цен
|Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг
|802,82
|829,37
|+3,3%
|Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг
|239,80
|261,00
|+8,8%
|Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг
|350,50
|304,68
|-13%
|Колбаса вареная "молочная" 400 гр
|115,93
|128,91
|+11,1%
|Сардельки с сыром 1 кг
|223,70
|230,70
|+3,1%
|Сардельки "молочные" 1 кг
|116,00
|104,85
|-9,6%
|Сосиски филейные 1 кг
|225,90
|226,85
|+0,4%
|Колбаски полукопченые "охотничьи" 1 кг
|561,98
|506,77
|-9,8%
|Бекон 1 кг
|406,45
|388,00
|-4,5%
|Буженина 1 кг
|497,56
|503,37
|+1,1%
|Говядина гуляш 1 кг
|257,95
|280,54
|+8,7%
|Говядина ребра 1 кг
|157,95
|168,95
|+6,9%
|Курятина бедро 1 кг
|116,58
|115,45
|-0,9%
|Куриная голень 1 кг
|80,81
|69,50
|-13,9%
|Курятина филе 1 кг
|162,71
|166,63
|+2,4%
|Свинина грудинка 1 кг
|179,62
|155,83
|-13,2%
|Свинина лопатка 1 кг
|171,61
|162,60
|-5,2%
|Свинина ошеек 1 кг
|236,86
|243,00
|+2,5%
|Свинина подбрюшина 1 кг
|182,66
|159,63
|-12,6%
|Свинина ребра 1 кг
|185,19
|178,97
|-3,3%
|Свинина шашлык 1 кг
|210,50
|206,75
|-1,7%
|Сало домашнее 1 кг
|255,28
|239,00
|-6,3%
|Сало соленое 1 кг
|243,34
|242,80
|-0,2%
Как видим, по сравнению с январем 2024 годп в апреле нет единого ценового тренда на мясо и мясные изделия. В нашем списке есть и сильно подорожавшие продукты, и продукты стоимость которых значительно упала. Особо следует отметить падение цены куриных голеней (-13,9%), свиной грудинки (-13,2%), а также "докторской" колбасы (-13%).
Среди позиций из списка, которые существенно выросли в цене, можно отметить: колбасы "молочную" (+11,1%) и "салями" (+8,8%), а также говядину гуляш (+8,7%). При этом цены на соленое сало и "молочные" сосиски с января почти не изменились.
Напомним, мы писали, что ЕС согласовал ограничения на импорт украинской агропродукции. В частности, речь идет о мясе птицы, сахаре, меде и кукурузе.
Мы также писали, что, несмотря на полномасштабную войну и общую мобилизацию в Украине, уже стартовала посевная кампания. Но все же из-за призыва военнообязанных на военную службу отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.
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