Цены на мясо и колбасу в Украине по состоянию на апрель 2024 года

Мясной отдел в супермаркете. Фото: Inigo De la Maza/Unsplash

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на тяжелые испытания, через которые проходит экономика Украины с начала войны, украинские ритейлеры успешно сдерживают рост цен на продукты питания. Однако стоимость продовольственных товаров все же постепенно увеличивается. С началом полномасштабной войны в Украине практически все основные продукты заметно подорожали.

Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в апреле и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине в апреле

Согласно макроэкономическому и монетарному обзору, опубликованному Национальным банком Украины в апреле 2024 года, уровень инфляции в стране достиг исторически низкой отметки за период военного положения. В марте 2024 года этот показатель оказался ниже прогнозируемого.

Отмечается, что в начале весны инфляция продолжила замедление, уровень годовой инфляции снизился примерно до 3,5%. Данные Государственной службы статистики указывают, что более низкий уровень инфляции наблюдался только в октябре 2020 года — 2,6%.

Эксперты Нацбанка объяснили, что причиной снижения инфляции стал вторичный эффект благоприятного урожая сельскохозяйственных культур, собранных в прошлом году. В начале весны фермеры, опасаясь возможной порчи остатков урожая на складах после наступления тепла, активно вывели продукцию на внутренний рынок. Это привело, в частности, к снижению цен на овощи, что в свою очередь сдержало инфляционный рост.

О незначительном удешевлении пищевых продуктов в Украине говорят и в Государственной службе статистики. Там отметили, что средние цены в марте по сравнению с февралем упали на 0,2%.

За март цены на такие продукты несколько снизились:

яйца подешевели на 16,4%;

сахар — 2,5%;

подсолнечное масло — 1,5%;

овощи — 0,6%;

мясо и мясопродукты — 0,4%;

молоко — 0,3%.

Впрочем, были и те товары, цены на которые в марте, наоборот, выросли:

фрукты — на 4,1%;

масло — 0,8%;

хлеб и хлебопродукты — 0,4%;

безалкогольные напитки — 0,4%;

макаронные изделия — 0,3%;

рыба и продукты из рыбы — 0,2%;

сыр и творог — 0,2%.

Кроме того, эксперты предупредили о росте стоимости традиционно используемых продуктов для приготовления блюд на Пасху. Это объясняется ростом спроса, а также повышением стоимости сырья и производственных затрат. Дорожать могут яйца, мясо, колбасные изделия и ингредиенты для выпечки. Аналитики отмечают, что перед праздником цены на эти продукты могут повышаться на 10-15%, однако после Пасхи они вероятнее всего вернутся к прежним уровням. В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая.

Также в последние дни в Украине начала быстро дешеветь свекла. Как отмечают аналитики портала East Fruit, снижение цены на свеклу вызвано уменьшением спроса на этот товар. Кроме того, рынок оказался под давлением из-за увеличения предложения некондиционной свеклы, которую производители стремятся продать в первую очередь.

Сегодня свекла в украинских хозяйствах продается по цене от 8 до 14 гривен за килограмм, что в среднем на 13% дешевле, чем на конец прошлой недели. Стоит отметить, что даже при таких обстоятельствах украинским производителям удается реализовывать столовую свеклу в среднем по цене вдвое выше, чем в первой половине апреля 2023 года.

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине в апреле

Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине (инфографика)

Сравнение цен на продукты в Украине (1 января 2024 года — 11 апреля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 января 2024 года Цена в грн по состоянию на 11 апреля 2024 года Разница цен Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг 802,82 829,37 +3,3% Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг 239,80 261,00 +8,8% Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг 350,50 304,68 -13% Колбаса вареная "молочная" 400 гр 115,93 128,91 +11,1% Сардельки с сыром 1 кг 223,70 230,70 +3,1% Сардельки "молочные" 1 кг 116,00 104,85 -9,6% Сосиски филейные 1 кг 225,90 226,85 +0,4% Колбаски полукопченые "охотничьи" 1 кг 561,98 506,77 -9,8% Бекон 1 кг 406,45 388,00 -4,5% Буженина 1 кг 497,56 503,37 +1,1% Говядина гуляш 1 кг 257,95 280,54 +8,7% Говядина ребра 1 кг 157,95 168,95 +6,9% Курятина бедро 1 кг 116,58 115,45 -0,9% Куриная голень 1 кг 80,81 69,50 -13,9% Курятина филе 1 кг 162,71 166,63 +2,4% Свинина грудинка 1 кг 179,62 155,83 -13,2% Свинина лопатка 1 кг 171,61 162,60 -5,2% Свинина ошеек 1 кг 236,86 243,00 +2,5% Свинина подбрюшина 1 кг 182,66 159,63 -12,6% Свинина ребра 1 кг 185,19 178,97 -3,3% Свинина шашлык 1 кг 210,50 206,75 -1,7% Сало домашнее 1 кг 255,28 239,00 -6,3% Сало соленое 1 кг 243,34 242,80 -0,2%

Как видим, по сравнению с январем 2024 годп в апреле нет единого ценового тренда на мясо и мясные изделия. В нашем списке есть и сильно подорожавшие продукты, и продукты стоимость которых значительно упала. Особо следует отметить падение цены куриных голеней (-13,9%), свиной грудинки (-13,2%), а также "докторской" колбасы (-13%).

Среди позиций из списка, которые существенно выросли в цене, можно отметить: колбасы "молочную" (+11,1%) и "салями" (+8,8%), а также говядину гуляш (+8,7%). При этом цены на соленое сало и "молочные" сосиски с января почти не изменились.

Напомним, мы писали, что ЕС согласовал ограничения на импорт украинской агропродукции. В частности, речь идет о мясе птицы, сахаре, меде и кукурузе.

Мы также писали, что, несмотря на полномасштабную войну и общую мобилизацию в Украине, уже стартовала посевная кампания. Но все же из-за призыва военнообязанных на военную службу отрасль испытывает острый дефицит квалифицированных кадров.