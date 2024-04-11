Цены на продукты – какие овощи выгодно покупать в апреле

Продуктовый магазин. Фото: Freepik

В Украине на этой неделе на рынке наблюдается стремительное снижение стоимости популярного овоща из "борщевого набора". Резко упали цены на столовую свеклу.

Об этом информируют аналитики портала East Fruit.

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Причины снижения цен на свеклу

Как отмечают участники рынка, резкое падение цен на свеклу продиктовано сокращением спроса на этот овощ. Также на рынке вырос объем некондиционной свеклы, которую фермеры хотят продать в первую очередь.

Мониторинг цен свидетельствует, что стоимость свеклы в украинских хозяйствах колеблется от 8 до 14 грн за кг или от 0,21 до 0,36 дол. Показатель в среднем упал сразу на 13% против цен в конце прошлой рабочей недели.

По словам производителей, сейчас на рынке наблюдается неутешительная ценовая ситуация из-за низкого спроса на столовую свеклу, а качество весной этих корнеплодов в хранилищах продолжает активно снижаться. Из-за этого фермеры вынуждены снижать цены даже при сокращении объемов запасов столовой свеклы в хранилищах хозяйств.

Однако даже при таких негативных условиях украинские производители в 2024 году реализуют столовую свеклу в среднем вдвое дороже, чем было в аналогичный период прошлого года.

Источник: Минфин

Какие цены на свеклу в супермаркетах

В то же время украинские супермаркеты не успели отреагировать на снижение оптовых цен, продавая предыдущие запасы. По состоянию на 11 апреля, столовая свекла в среднем стоит 21,70 грн/кг. В марте цена была на уровне 17,43 грн/кг. По данным портала Минфин, в супермаркете Metro стоит 17,47 грн/кг. Однако анализ цен охватил всего две большие сети.

Источник: Минфин

В ряде других магазинов цены отличаются в зависимости от качества.

Источник: gotoshop.ua

Что еще стоит знать

Напомним, что на полках украинских магазинов подешевели некоторые виды продуктов весной 2024 года. Так, средние цены в марте по сравнению с февралем упали на 0,2%.

Ранее мы писали, что, по словам экспертов, в Украине перед Пасхой подскочат цены на продукты, из которых традиционно готовят праздничные угощения. В частности, речь идет о яйцах и составляющих выпечки.